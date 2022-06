Hilfsaktion in Rekordzeit

Ladbergen/Ahrtal

7800 Flaschen Wein an einem Tag! Getrunken haben die acht Ladberger an einem Wochenende im Mai zwar nur ein paar Tropfen zum Anstoßen, dafür aber ordentlich mit angepackt in der Gemeinde Mayschoß im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Die Helfer, die sich über die Veranstaltung des Männerfrühstücks vernetzt haben, halfen Astrid Rickert aus der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr.

Von Luca Palsund