Hinfallen, aufstehen, weitermachen

„LaLeLi“ bietet Skateboard fahren im Ferienprogramm an

Philipp hätte allen Grund, das Skateboard zur Seite zu legen und den Nachmittag einfach nur im Schatten zu chillen. Drei, viermal hat er sich schon langgelegt, wirklich ernsthaft wehgetan dank Schützern und Sturzhelm aber natürlich nicht. Kein Bock mehr? Das Gegenteil ist der Fall: Hochmotiviert geht der Zehnjährige an die Sache, er will besser werden.

Genau das meint Vincent Laiquadin, wenn er vom Austesten individueller Grenzen spricht: „Wir geben den Jungen und Mädchen in erster Linie die Möglichkeiten, sich auszuprobieren, und fordern dabei nichts.“ Denn: „An zwei Tagen kann man kein Skateboard fahren lernen, dafür müsste man ein sehr großes Talent sein“, sagt der 26-Jährige, der selber drei Monate gebraucht hat, um richtig fahren zu lernen. und seitdem nicht mehr vom Board zu trennen ist. Er ist Teil von „skate-aid“ und war zusammen mit seinen Kollegen Enno und Alexander zwei Tage lang im Ladberger Friedenspark zu Gast.

Mitgebracht hatten die drei neben zahlreichen Skateboards auch eine mobile Rampe zum Befahren. Dass diese nicht aufgebaut werden musste, spricht für die Ausstattung in der Spielarena 12+: „Die Bedingungen mit dem Skaterpark sind ideal. Hier können wir vieles ausprobieren und haben alles im Blick.“

22 Jungen und Mädchen zwischen acht und 15 Jahren waren hochmotiviert dabei. Laiquadin: „Es geht nicht darum, neue Toptalente heranzuzüchten, sondern den Kindern Raum zu geben, um sich selber erfahren zu können und dann auch das Feedback von den Freunden zu bekommen.“ Denn auch wenn Skateboard kein klassischer Mannschaftssport ist, sei es so, „dass man immer wieder gelobt und motiviert wird von seinem Umfeld.“

Dafür geben Laiquadin und Co. nicht zu viele Hilfestellungen, sondern setzen ganz auf „die intrinsische Motivation“ – also auf die Leidenschaft, die von innen kommt.

Damit niemand hungrig auf die Bahn musste, gab es am Montag zur Stärkung Pizza, am Dienstag schmiss das Team von „LaLeLi“ – dem Zusammenschluss der drei Jugendzentren aus Ladbergen, Lengerich und Lienen - den Grill an und sorgte für literweise gekühltes Wasser.

Hergestellt wurde der Kontakt zu „skate-aid“, einst von Titus Dittmann ins Leben gerufen, von Marita Glasneck vom Lienener Jugendzentrum: „Ich habe mitbekommen, dass die Jungs in der Kattenvenner Grundschule zur Projektwoche vor Ort waren. Skateboard fahren bietet in unserem Kinderferienprogramm eine neue Möglichkeit, weil es für alle Kids etwas ist: Egal wie viel Geld die Eltern haben, Skateboard fahren hat ein niedriges Einstiegsniveau.“

Neben den Aktionen für die Schulferien konzentriert sich „skate-aid“ auf Projektwochen in Schulen und den Aufbau von Skaterparks in Krisenregionen wie Uganda und Syrien: „Auch dort wollen wir den Kindern einen Raum bieten, der in einer nochmal ganz anderen Atmosphäre wie hier Sicherheit bieten soll.“

Weitere Informationen zu „skate- aid“ gibt es im Netz unter www.skate-aid.org