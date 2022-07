„Holskenball feiern – das können wir“

Sie hätten ihr Jubiläum gerne mit einem rauschenden Fest im Friedenspark gefeiert. Doch die Corona-Pandemie und daraus resultierend hohe Auflagen für eine große Veranstaltung machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Konsequenz: Der Heimatverein feiert sein 75-jähriges Bestehen eine Nummer kleiner. Im Rahmen des traditionellen Holskenballs, der am 28. August auf dem Hof Kröger am Kampweg über die Bühne geht.

Ideen hatten sie viele. Sie hätten ihr Jubiläum gerne mit einem rauschenden Fest im Friedenspark gefeiert. Über zwei Tage. Mit ökumenischem Gottesdienst und Festumzug. So sahen zumindest die ersten Überlegungen aus, als sich die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins daran machten, den 75. Geburtstag zu planen. „Und dann kam Corona“, konstatiert der Vorsitzende Heinz Lagemann. Geplant wurde weiterhin. „Aber das Ausmaß wurde immer kleiner“, bestätigt sein Stellvertreter Eckhard Kipp. „Angesichts der Auflagen haben wir kalte Füße gekriegt.“

Gefeiert werden soll aber trotzdem, nur eine Nummer kleiner – im Rahmen des traditionellen Holskenballs am Sonntag, 28. August, auf dem Hof Kröger am Kampweg 11.

Sie haben es sich nicht leicht gemacht, Anfang dieses Jahres die Entscheidung aber getroffen. Wobei: Eine Traditionsveranstaltung als Rahmen für das Jubiläum zu nutzen, in dessen Verlauf unter anderem Grußworte von Bürgermeister Torsten Buller sowie der Vorsitzenden im Kreisheimatbund Reinhild Finke erwartet werden, klingt durchaus plausibel. „Und Holskenball feiern können wir“, lacht Heinz Lagemann. Wohl wahr: Seit den 1990er Jahren ist die Veranstaltung ein Dauerbrenner. Wenn der Kuchel angeschmissen und nach Kaffee und Kuchen gegen Abend die leckeren Pellkartoffeln mit Specksoße und Brathering aufgetischt werden. Ein Klassiker!

Und zugleich zeigt diese Veranstaltung, was den knapp 600 Mitglieder zählenden Verein seit mehr als sieben Dekaden auszeichnet: Traditionen bewahren, Brauchtum pflegen und die Ladberger Geschichte auch für die Zukunft lebendig halten. Wie geht das besser als bei einem geselligen Treffen, das alle Generationen zusammenbringt?

So sollen zum 75-jährigen Bestehen auch alte Handwerksberufe wie die des Korbflechters, Holzschuhmachers, Drechslers und Seilers in Form von kleinen Demonstrationen aufgegriffen werden. Die Schlepperfreunde präsentieren ihre alten Schätzchen. Und Blumen Ortmann wird vor Ort sein.

Musikalisch umrahmt wird das Geschehen durch den Musikverein und die Jagdhornbläser. Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg bereit. Und die Küche kann auch kalt bleiben. Apropos: Der Angelverein ist ebenfalls mit im Boot, räuchert vor Ort Aal und Forelle und bietet diese zum Verkauf an.

Los geht‘s am 28. August um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Gegen 16 Uhr, schätzt Diethelm Jasper-Hildebrand, dürfte er die rund zwei Zentner Kartoffeln fertig haben. Es wird viel Zeit geben, um die Entwicklung des Vereins, der am 1. März 1947 in der Gaststätte König von 26 Heimatfreunden gegründet wurde, Revue passieren zu lassen. Als Stütze dienen dürften zum einen die Festschrift des Heimatvereins, die vor Ort ausliegt, und zum anderen der druckfrische Kalender mit historischen Ansichten der Gemeinde für das Jahr 2023, der unlängst von der Kalender-Manufaktur aus Vreden in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein aufgelegt wurde. Normalerweise ist er zum Preis von 19,90 Euro in der Dorfbuchhandlung erhältlich. Und eben während des Holskenballs.

Für den wünschen sich die Verantwortlichen vor allem eines: „Tuffel-Wetter“, wie Geschäftsführer Lothar Kröner schmunzelt. Warmes, sonniges Wetter – wie so oft in der Vergangenheit. Dann, sind die Verantwortlichen überzeugt, dürften die Besucher in Scharen zum Hof Kröger kommen.