Hunderte Kilometer mit dem Ford Granada für ein Gag-Feuerwerk

Am Ende eines langen Tages hat er aktuell schon mal 500 Kilometer mehr auf dem Tacho seines alten Ford Granada. Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenvenne, der in Wirklichkeit ja in Ladbergen wohnt, ist momentan von der Nordsee bis nach Rheinland-Pfalz unterwegs, um auf Karnevalssitzungen für ein wahres Gag-Feuerwerk zu sorgen – gerade nach der langen Corona-Zwangspause ein wahrer Genuss.

Seine Tage sind derzeit lang. Die Auftritte zahlreich und die Stunden, die er dafür in seinem roten Ford Granada unterwegs ist, noch beträchtlicher. Aber er ist verdammt froh, dass es so ist. Denn nach zwei Karnevalssessionen, die vor allem von der Corona-Pandemie geprägt waren, ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp in diesem Jahr wieder ein gern gebuchter Gast. An Rosenmontag und Veilchendienstag hat er wie in den Tagen zuvor noch mal ein strammes Pensum zu bewältigen. Und trotzdem hat sich der Agrarökonom aus Kattenvenne, der in Wirklichkeit ja in Ladbergen wohnt, die Zeit genommen, um mit seiner Heimatzeitung über die diesjährige Session, die Entwicklung des Karnevals und die Dinge zu sprechen, die heute niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken.