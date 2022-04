DRK zieht trotz Corona positive Bilanz der Arbeit vor Ort

Auch wenn wegen der Corona-Pandemie der Tätigkeitsbericht des DRK-Ortsvereins im vergangenen Jahr kleiner ausfiel, wurde in der Jahreshauptversammlung deutlich, dass die Hilfsorganisation aus dem Gemeindeleben nicht wegzudenken ist. Von Mai bis Ende November 2021 leisteten die Ehrenamtlichen 214 Stunden aktiven Sanitätsdienst. Dazu gehörten die Unterstützung bei einem Brand in Brochterbeck, Hilfe bei den Corona-Impfaktionen der Gemeinde, ein Einsatz im Hochwasser-Katastrophengebiet in Weilerswist wie auch die Präsenz an den Tagen des Reitturniers. Weiter in der Aufstellung von Karl-Heinz Niemeier sind der Beitrag zum Kinderferienprogramm und auch der Erbsensuppenverkauf, zu dem das DRK seit Jahren einlädt.

Insgesamt waren 28 Helferinnen und Helfer im Sanitätsdienst unterwegs, wie Niemeier weiter ausführte. Hinzu kommen 160 Stunden, die das DRK-Team im vergangenen Jahr bei den Blutspendeterminen leistete. An fünf Terminen kamen insgesamt 485 Spender, davon zwölf zum ersten Mal.

„Wir hoffen, dass die Bereitschaft, Blut zu spenden, weiter aufwärts geht“, sagte Karl-Heinz Niemeier. Vor allem die jüngere Generation würde der Geschäftsführer gerne sehen.

Trotz der Corona-Pandemie, die auch den Terminkalender des DRK einschränkte, wurde es der Organisation nicht langweilig, und so kommt der Ortsverein durch weitere Aktionen und Dienstabende summa summarum auf 700 Stunden ehrenamtlichen Einsatzes.

Der Vorstand freute sich, zwei neue Sanitäter begrüßen zu können. Sophia-Marie Sander und Jan Kaiser legten die erforderlichen Prüfungen ab.

Obwohl der Ladberger nicht der größte Ortsverein sei, habe man die besten Voraussetzungen für eine gute Arbeit, freute sich Vorsitzender Wolfgang Menebröcker über die breite Unterstützung von allen Mitgliedern.

Im Weiteren wurden Termine bekanntgegeben: Die nächste Blutspende-Aktion ist am Sonntag, 8. Mai, von 14 bis 18 Uhr im Rathaus. Die Ehrung der Blutspender, die nicht wie üblich in der Jahreshauptversammlung durchgeführt wurde, findet am Mittwoch, 25. Mai, um 19 Uhr im Rathaus statt.

Zudem möchte der DRK-Ortsverein Präsenz zeigen beim Kennenlerntag, den die Gemeinde für die Neuzugezogenen organisieren will.