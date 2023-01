Hundesteuer-Einnahmen gestiegen

Futter, Energie und Tierarztkosten. Alles ist teurer geworden. Für einige Tierheime in der Region wird es eng und für manchen Hunde- und Katzenbesitzer wohl auch. Die Hundesteuer wiederum spült so viel Geld in kommunale Kassen wie noch nie.

In NRW summierten sich die Einzahlungen in den ersten neun Monaten 2022 auf 104,6 Millionen Euro und damit auf einen neuen Höchststand, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Das waren 2,5 Millionen Euro beziehungsweise 2,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2021. In den einzelnen Kommunen stellten die Statistiker des Landesamtes jüngst unterschiedliche Entwicklungen bei der Hundesteuer fest. In Ladbergen zeigt der Trend aber ebenfalls nach oben. Lag der Betrag von Januar bis September in 2020 noch bei 37 565 Euro, waren es ein Jahr später schon 38 822 Euro. Für das vergangene Jahr 2022 wurde erneut ein Anstieg um 2,8 Prozent auf nun 39 913 Euro verzeichnet.

Wie hoch die Steuern für Hundebesitzer in der Gemeinde Ladbergen sind, ergibt sich aus der Hundesteuersatzung. Die Höhe der Kosten richtet sich zudem nach der Anzahl und der Rasse der gehaltenen Vierbeiner:

54 Euro für einen Hund

für zwei Hunde werden je Nase 67 Euro fällig.

bei drei oder mehr Hunden steigt der Betrag pro Tier auf 81 Euro.

für das Halten „gefährlicher Hunde“ (die in Paragraf 3 und Paragraf 10 Landeshundegesetz NRW genannten Rassen) werden 432 Euro je Hund fällig

bei zwei oder mehr gefährlichen Hunden liegen die Kosten pro Exemplar bei 472 Euro.

Die Zahl der Hundesteuereinnahmen in NRW lässt laut dem Landesamt keine Rückschlüsse auf die Zahl der besteuerten Tiere zu, denn wie Ladbergen, legen auch andere Kommunen die Höhe dieser Steuer mittels Hundesteuersatzung selbst fest, sie kann somit von Ort zu Ort deutlich abweichen. In Lienen beispielsweise wurde die Hundesteuer erst kürzlich erhöht. Im Januar 2022 stieg sie von 60 auf 72 Euro und ab 2024 beträgt sie dann 84 Euro. Die Anpassung der Hundesteuersatzung macht sich bei den jüngsten Steuereinnahmen bereits bemerkbar. Diese stiegen von 44 379 im Jahr 2021 auf 54 070 im Jahr 2022. Das entspricht einem satten Plus von 21,8 Prozent.

Die finanzielle Belastung der Hundehalter ist laut IT-NRW regional sehr unterschiedlich. So verzichte die Stadt Ahlen bei nur einem Hund ganz auf die Hundesteuer“, heißt es in der Mitteilung des Statistischen Landesamts.