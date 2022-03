„Ich bin doch nicht so blöd und fahre Auto“

Ladbergen/Tecklenburg

Vom Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sprach der Tecklenburger Amtsrichter einen 38-jährigen Mann aus Ladbergen frei. Die Frage, ob er im August 2021 mit einem Auto in Ladbergen unterwegs gewesen war, konnte nicht beantwortet werden. Zur Hauptverhandlung am Mittwoch war es gekommen, weil der Mann gegen einen Strafbefehl in Höhe von 1500 Euro Widerspruch eingelegt hatte.

-gpg-