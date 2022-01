Die Kirchengemeinden in Ladbergen und Lienen vermelden konstant hohe Zahlen bei den Kirchenaustritten. Die Gründe dafür, sagen Dörthe Philipps, Ernst Willenbrink und Verena Westermann, sind vielfältig – und nur in seltenen Fällen auf der lokalen Ebene zu suchen.

„Es ist erschütternd.“ Kaplan Ernst Willenbrink machen die Ergebnisse, die die aktuelle Untersuchung zum Missbrauch in der katholischen Kirche zu Tage gefördert hat, „sehr nachdenklich“. „Man fragt sich da schon, wo führt das noch hin?“, sagt der Geistliche der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen mit Blick auf Vertuschungen bis in die höchsten Etagen der Institution Kirche, eine immer größer werdende Zahl an Missbrauchsfällen und das Leid der Menschen, die von Priestern oder anderem kirchlichen Personal sexuell missbraucht worden sind. Das liegt ihm schwer im Magen.

Aber: Was macht so etwas mit der Kirche vor Ort? Der Geistliche würde sich wünschen, dass die Leute differenzieren. Natürlich gehöre auch die Gemeinde Seliger Niels Stensen zur Institution Kirche. Gleichwohl versuche man alles, dass so etwas vor Ort nicht passiert. Aber er stellt fest: „Wann immer eine neue Missbrauchswelle die katholische Kirche erschütterte, treten auch die Menschen vor Ort aus.“

Im vergangenen Jahr verzeichnete die katholische Kirchengemeinde in Ladbergen, Lengerich, Lienen mit Kattenvenne und Tecklenburg mit Leeden und Ledde insgesamt 104 Austritte, 2020 waren es 96, 2019 120. Und Willenbrink geht davon aus, dass das Niveau „mindestens so hoch“ bleiben wird. „Das ist eine logische Konsequenz und der sexuelle Missbrauch für viele das erste Argument. Ich kann das nachvollziehen.“

Im Gespräch mit den Menschen bleiben

Gleichwohl versuche das Seelsorgeteam unter Einbeziehung vieler Ehrenamtlicher und mit vielfältigen Angeboten und Formaten Kirche von unten mit Leben zu füllen. „Kirche spannend zu machen“, wie er sagt. „Im Gespräch zu bleiben und aufzuzeigen, dass es sich lohnt.“

Entsprechend würde er sich auch freuen, dass sich, wann immer jemand beim Amtsgericht Tecklenburg seinen Austritt erklärt hat, die Möglichkeit eines Gesprächs ergibt. „Dass wir dorthin gehen, klingeln und die Menschen sehen, da hat sich jemand für mich auf den Weg gemacht.“ Aber er weiß auch: Ist der Austritt erst einmal vollzogen, ist es schwer, Menschen vom Gegenteil zu überzeugen.

Rücktritt wird nur selten rückgängig gemacht

Dem pflichten Dörthe Philipps und Verena Westermann bei. Tritt jemand in Ladbergen, Lienen oder Kattenvenne aus der evangelischen Kirche aus, bekommt derjenige im Nachgang einen Brief. „In dem drücken wir einerseits unser Bedauern über den Schritt aus, andererseits gibt es einen Fragebogen zu den Gründen, mit der Bitte, diesen an uns zurückzusenden“, erklärt die Ladberger Geistliche. Die Resonanz? „Der Rücklauf ist sehr gering.“

So können sie und ihre Amtskollegin in Kattenvenne und Lienen ob der Gründe häufig nur Mutmaßungen anstellen, wie sie sagen. „Für einige sind es finanzielle Gründe“, sagt Verena Westermann. „Wenn jemand seinen ersten Lohnzettel bekommt und sieht, was die Kirche bekommt“, wie sie konstatiert. Nichtsdestotrotz stellt sie fest, dass mittlerweile eigentlich alle Altersgruppen vertreten sind.

Kirche vor Ort soll erlebbar gemacht werden

Die Zahl der Kirchenaustritte in Kattenvenne betrug im vergangenen Jahr neun – seit Jahren bewegt sich die Zahl bei etwa zehn. In Lienen sieht das anders aus: Dort verzeichnete die evangelische Kirchengemeinde in der Regel jährlich um die 20 Abwendungen von der Kirche – 2021 waren es indes 37. Verena Westermann will nicht zu tief ins Detail gehen, sagt aber schon, „dass uns hier die ständigen Wechsel nicht gut getan haben. Das ist sehr bedauerlich. Und ich hoffe sehr, dass wir da jetzt eine gerade Linie reinbekommen.“ Im März tritt Miriam Seidel dort nach der Elternzeit ihre Pfarrstelle an.

Wie Verena Westermann ist es auch Dörthe Philipps ein Anliegen, „Kirche vor Ort für die Menschen erlebbar zu machen. Kirche soll Heimat sein“, sagt die Ladbergerin und hält es für wichtig, diesbezüglich bei den Kindern und Jugendlichen zu starten, „um früh Bindungen aufzubauen. Gleichzeitig wollen wir Kirche für alle sein. Für den gesamten Ort. Das haben wir uns auch bei der Visitation im vergangenen Jahr noch einmal auf die Fahnen geschrieben.“

Gleichwohl traten in der jüngsten Vergangenheit auch in Ladbergen jährlich gut 20 Personen aus der Kirche aus. 2021 waren es 23, nennt Philipps die entsprechende Zahl. „Natürlich ist jeder einer zu viel. Aber wir wissen auch, dass wir den allgemeinen Trend vor Ort nicht umkehren können.“ Und dann sagt sie etwas, was auch ihre Amtskollegin in Kattenvenne bestätigt: „Auch wir spüren die Austrittswellen der Katholiken. Da ist Kirche gleich Kirche. Mir ist durchaus schon berichtet worden, dass jemand aus Solidarität zum katholischen Mann ausgetreten ist.“