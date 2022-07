Im Herbst ist erster Spatenstich an der Kramerstraße

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Im Sommer 2021 äußerten Investorenfamilien und der Verein Lebenshilfe im Kreis Steinfurt die Hoffnung, dass im Spätsommer 2022 in Ladbergen Menschen mit Behinderungen in ein neues Wohnhaus an der Kramerstraße einziehen könnten. Nun heißt es, der Spatenstich soll im kommenden Herbst erfolgen und der Bezug des Hauses etwa ein Jahr später.

Ein gutes Jahr ist es her, dass die Westfälischen Nachrichten über das geplante Wohnhaus an der Kramerstraße berichteten, in dem Menschen mit Behinderungen in sechs Single-Apartments ein neues Zuhause finden werden. „So selbstständig wie möglich und mit so viel Unterstützung wie nötig“ lautet die Devise der drei Investorenfamilien und des Vereins Lebenshilfe im Kreis Steinfurt, die das Projekt gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Dass der damals geäußerte Wunsch, die Mieterinnen und Mieter könnten „voraussichtlich ab dem Spätsommer 2022“ in ihre Apartments einziehen, noch nicht in Erfüllung gegangen ist, habe, wie vieles in den vergangenen beiden Jahren, auch mit der Corona-Pandemie zu tun, sagt Dr. Klaus Gellenbeck, einer der Investoren und Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins Lebenshilfe, bei einem Ortstermin auf dem noch unbebauten Grundstück. Jetzt soll es etwas werden. Mit einem Spatenstich im kommenden Herbst und dem Bezug des Hauses etwa ein Jahr später, wie Gellenbeck ankündigt.