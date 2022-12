Im Mai wird groß gefeiert

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Sternenhauses ist in diesen Tagen im evangelischen Familienzentrum eine Geburtstagswoche mit kleinen Aktionen und auch Geschenken. Am Dienstag kam der Nikolaus zu Besuch, im Gepäck hatte er fairgehandelte Schokonikoläuse. Im Mai wird der runde Geburtstag groß gefeiert.

Als der Nikolaus an seinem gestrigen Namenstag dem evangelischen Familienzentrum einen Besuch abstattete, war das für die Mädchen und Jungen der Einrichtung ein Highlight von vielen in diesen Tagen. Da nämlich das Sternenhaus am Dienstag 50 Jahre alt wurde, hatten Leiterin Maja Hopfeld und ihr Team eine Geburtstagswoche für alle Kids ausgerufen.