Im Zeichen von Apfel und Kartoffel

Nach dreijähriger Zwangspause hoffen die Verantwortlichen von „Nu män tou“ mit ihrem Apfel- und Kartoffelfest am Sonntag, 9. Oktober, zahlreiche Gäste in die gute Stube zu locken und damit das Dorfleben zu bereichern. Jetzt haben sie das Programm dazu vorgestellt.

„Nu män tou“ lädt am 9. Oktober zum Dorffest in die gute Stube

Regionale Produkte wie Äpfel und Kartoffeln geben der „Nu män tou“-Veranstaltung am Sonntag, 9. Oktober, ihren Namen. Zum Apfel und Kartoffelfest laden ein (von links): Hans-Jürgen und Hanni Mäscher, Elfriede Hötzel, Ingo Kielmann und Günter Struck.

Allein 80 Kilogramm Kartoffeln, dazu noch einiges an Äpfeln und Möhren: Es sind stattliche Mengen, die die Verantwortlichen von „Nu män tou“ da für Sonntag, 9. Oktober, geordert haben. Aber sie hoffen an jenem Tag ja auch auf zahlreiche Gäste in Ladbergens guter Stube und möchten diese im Rahmen des Apfel- und Kartoffelfestes auch kulinarisch verwöhnen. Mit einer schmackhaften Kartoffelsuppe, frischen Reibeplätzchen nach uraltem Rezept samt Apfelmus sowie leckeren (Apfel)Kuchen. Klar, dass da das Sonderkommando Lecker seine Hände mit im Spiel hat, aber nicht nur.

Nach dreijähriger Zwangspause freuen sich die Organisatoren des Dorffestes, dass die Veranstaltung endlich wieder stattfinden kann und dass im Ortskern dann vermutlich wieder einiges los sein dürfte. Oder wie es Ingo Kielmann zusammenfasst: „Dass man wieder zusammenkommen kann und das Gemeinschaftsgefühl belebt wird.“ Die Leute lechzen danach, sind er und seine Mitstreiter überzeugt.

Aber die Verantwortlichen setzen mit Produkten aus der Region nicht nur auf die kulinarische Karte. Zudem sind der Dorfladen und das angeschlossene Café von 12 bis 18 Uhr geöffnet, Günter Struck und Co. bieten an der Quaterbude fair gehandelte Weine aus Südafrika und Chile an. Und eine Apfelpresse wird dafür sorgen, dass Klein und Groß nicht nur zusehen können, wie aus Äpfeln Saft wird, sondern diesen natürlich auch direkt probieren können.

Ab 12 Uhr unterhält der MGV Chorios die Gäste mit Seemannsliedern, anschließend sorgt das Duo „Two for you“ für den rechten Ton. Und für den Nachwuchs dürfte der Besuch von „Hatino“ von besonderem Interesse sein. Von 14.30 bis 17.30 Uhr lässt der Ladberger aus einfachen Luftballons bunte (Fantasie)Tiere entstehen. Zudem ist der angrenzende Spielplatz der „Spielkiste“ geöffnet, so dass die Kleinen ordentlich toben können, während die Eltern bei den angebotenen Köstlichkeiten in Sichtweite Kontakte knüpfen und pflegen können.

Jetzt hoffen die Verantwortlichen nur noch eines: dass das Wetter während des Apfel- und Kartoffelfests am kommenden Sonntag ähnlich gut sein möge wie bei der gestrigen Programm-Vorstellung.