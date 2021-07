Im zweiten Anlauf nach Athen

Ladbergen

Schon für den März 2020 war ihr ehrenamtlicher Einsatz in einem Flüchtlingscamp in der Nähe der griechischen Hauptstadt geplant. Corona machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hoffen Christine Bock, die in Ladbergen aufgewachsen ist, und ihre Mitstreiter, dass sie im September nach Athen starten können, um dort zu helfen, wo die Ärmsten der Armen sind.

Von Luca Pals