Impfen auf dem Weihnachtsmarkt

Kein Impftermin ergattert? Auf Gut Erpenbeck impft am Sonntag die Praxis Klein mit Moderna.

Die Praxis Dr. Klein (hier ein Symbolbild) impft am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt Gut Erpenbeck.

Noch rechtzeitig geimpft ins Weihnachtsfest: Am Sonntag, 12. Dezember, besteht von 11 bis 15 Uhr in Zusammenarbeit mit der Landarztpraxis Dr. Klein die Möglichkeit zur Corona-Impfung auf dem Weihnachtsmarkt der Familie Erpenbeck. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit dem Impfstoff Moderna (ab dem 30. Lebensjahr) angeboten. Ein Ausweisdokument, die Gesundheitskarte und der Impfpass sind mitzubringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Arztpraxis.