In der Erpenbecker Siedlung wird‘s laut - Probealarm am 8. September

Um Punkt elf Uhr werden am 8. September landesweit die Sirenen losheulen. Es findet der nächste Warntag statt, bei dem in Ladbergen neben den bewährten Sirenen auch die neue Anlage, die im August in der Erpenbecker Siedlung installiert wurde, getestet wird. Möglich machte das ein Sonderförderprogramm des Bundes, dank dessen in den nächsten Monaten noch eine zusätzliche Sirene für die Moorsiedlung angeschafft werden kann.

Ein hoher, aber ansonsten unscheinbarer Mast, der am 8. September aber für Alarm sogt: In der Erpenbecker Siedlung ist eine neue Sirenenanlage installiert worden, um die Bevölkerung im Ernstfall zu warnen.

Am Donnerstag, 8. September, findet in Nordrhein-Westfalen der nächste Warntag statt, mit dem die Bevölkerung auf mögliche Ernstfälle vorbereitet und die Warnsysteme getestet werden sollen. Um Punkt 11 Uhr werden dazu alle landesweit 5000 Sirenen des Landes losheulen. Auch in Ladbergen, wo sich neuerdings vier fest installierte und eine mobile Sirene befinden. Und eine weitere wird in den nächsten Monaten dazu kommen.

Sobald der einminütige Dauerton an jenem Tag ertönt, dürfte der ein oder die andere in der Erpenbecker Siedlung irritiert aufblicken: Seitdem dort im August eine Sirenenanlage am gemeindeeigenen Pumpwerk gegenüber der Waldgaststätte Kipp installiert wurde, wird man den Warnton auch im östlichen Außenbereich des Ortes deutlich wahrnehmen können. Für Heike Peters und Andreas Kipp ein Grund zur Freude: „Immerhin können wir der Bevölkerung so ein Stück weit mehr Sicherheit bieten.“

Die Warninfrastruktur in den Ländern zu verbessern, hat sich seit geraumer Zeit auch der Bund auf die Fahnen geschrieben und deshalb ein 88 Millionen schweres „Sonderförderprogramm Sirenen“ aufgelegt, von dem Ladbergen massiv profitiert. Zwar war die Ortslage durch die beiden alten verbliebenen Sirenen auf der Tourist-Information (Alte Schulstraße) und dem Restaurant Tannenhof (Goethestraße) sowie die 2020 neu angeschaffte Sirene „Auf Stieneckers“ schon gut ausgestattet, doch die Außenbezirke blieben zunächst außen vor.

2016 schaffte die Gemeinde über ein erstes Förderprogramm eine mobile Sirene, die auf einem Fahrzeug oder Stativ montiert werden kann, an. Nun profitiert sie von dem zweiten Fördertopf, aus dem sie rund 60 .000 Euro erhält. „Was einer 100-prozentigen Förderung entspricht“, wie Amtsleiterin Heike Peters berichtet. Darin enthalten sind neben der direkt in Betrieb genommenen Sirene in der Erpenbecker Siedlung eine weitere neue Mastanlage in der Moorsiedlung sowie die Erweiterung der alten Anlagen auf der Tourist-Info und dem Tannenhof sowie einer neuen Steuerung „Auf Stieneckers“. Geplant ist, dass die ausstehenden Maßnahmen in diesem Jahr noch verwirklicht werden, erläutert Andreas Kipp.

„Und dann sind wir kreisweit mit Hopsten ganz vorne mit dabei“, freuen sich die beiden Ordnungsamts-Mitarbeiter über die Neuanschaffungen und Erweiterungen. Und sie betonen, dass die Auswahl der neuen Standorte keineswegs willkürlich. sondern mithilfe externer Experten anhand eines Schallpegelplans ausgewählt wurden.

Zum Einsatz kommen die Sirenen bei extremen Unwetterlagen oder Großbränden. Und auch wenn Ladbergen mit Sirenen dann gut ausgestattet wäre, hoffen Heike Peters und Andreas Kipp, dass diese nur bei Probealarmen wie am 8. September zum Einsatz kommen.