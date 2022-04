In Gemeinschaft schmeckt es besser

Bei „Buddemeier“ wird wieder in großer Runde getafelt. An den Freitagen, 6. Mai und 13. Mai, freut sich das Team des Seniorentreffs auf viele Menschen, die unter dem Motto „Gemeinsam gegen Einsam“ zusammen essen möchten. Mechthild Teigeler, Leiterin des Seniorentreffs, ist heilfroh, dass es nach der coronabedingten Zwangspause endlich mit dem Mittagstisch für alle jungen und alten, alteingesessenen und neuzugezogenen Leute losgehen kann.

Seniorentreff: Gemeinsamer Mittagstisch am 6. und 13. Mai

In der Begegnungsstätte „Buddemeier“ wird wieder in großer Runde getafelt. An den Freitagen, 6. Mai und 13. Mai, freut sich das Team des Seniorentreffs ab 11.30 Uhr auf viele Menschen, die unter dem Motto „Gemeinsam gegen Einsam“ zusammen essen möchten. Mechthild Teigeler, Leiterin des Seniorentreffs, ist heilfroh, dass es nach der coronabedingten Zwangspause endlich mit dem Mittagstisch für alle jungen und alten, alteingesessenen und neuzugezogenen Leute losgehen kann.