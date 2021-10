Innovativ, flexibel und verständlich

Eigentlich sei das Ganze kein Hexenwerk, sagt Moritz Radke über die von ihm und Mitbegründer Matthias Reitz digital konstruierten Produktabbildungen und Animationsfilme. Auch wenn das mitunter so rüber käme. Für ihre Firma „supaCGI“ und deren Kunden sollen vielmehr die Punkte „flexibel, kostengünstig und verständlich“ im Fokus stehen. Produziert werden die Clips seit 2019 am Hauptstandort im Heid­esch in Ladbergen und an einem zweiten Standort in Münster.

Das Konzept der beiden scheint aufzugehen: Schließlich ist ihr Unternehmen „supaCGI“ für das Finale der zehnten Auflage des Gründerpreises NRW nominiert worden. Dieses findet Ende November in Düsseldorf statt. Neben dem Preisgeld winken dann vor allem noch größere Aufmerksamkeit und mögliche zusätzliche Kundenkreise.

Spezialisiert hat sich „supa­CGI“ auf mittelständische Unternehmen. Der Kundenkreis erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet, Österreich und die Schweiz, aber auch aus den USA und skandinavischen Ländern kommen die Abnehmer, zählen Reitz und Radke im WN-Gespräch auf.

Aber worum geht es in der Firma mit Nähe zum Dortmund-Ems-Kanal eigentlich genau? Für zahlreiche Produkte von kleineren Maschinen über Wohnungseinrichtungen bis hin zur Modellierung von Eisenbahnen werden mittels eines Datensatzes, der vom Kunden bereitgestellt wird, ein fertiges Bild oder Video zur Präsentation erstellt, mit dem der Kunde weiter arbeiten kann.

Der Vorgang, der den Weg vom angelieferten Datensatz bis zum fertigen Produkt beschreibt, heißt „Rendern“ – zuvor werden noch Vollständigkeit und Prozesstauglichkeit des Datensatzes und 3D-Modells überprüft. Die Prüfung finde durch die Mitarbeiter auf technisch sehr hohem Niveau statt, wie die Chefs berichten: „Wir sind ein junges und sehr kompetentes Team, das im Verlauf der Produktion den Kunden stets einbezieht“, formuliert es Radke. Unter anderem mit individuellen Lichtsettings würden „hochemotionale Bilder“ entstehen.

Der ganze Prozess ist zudem klimaschonend, weil kein Lkw für das Umherfahren von Waren und kein Pkw für den Weg zu einer Besprechung benötigt wird: „Dadurch geht es für die Kunden zudem schneller und ist wirtschaftlich viel rentabler“, bekräftigt Radke. Die Video-Konferenzen, die durch die Corona-Pandemie an Schwung gewonnen haben, würden viel Arbeit ersparen. „Natürlich hat auch hier Corona Vorschub geleistet, als die Mobilität in vielen Teilen zusammengebrochen ist.“

Doch nicht nur die Geschäftsidee des jungen Ladberger Unternehmens lobte die Jury des Gründerpreises. Auch dessen ausgeprägte „Work-Life-Balance“, die auch für Matthias Reitz und Moritz Radke ein wichtiger Baustein für den Erfolg ist, wusste zu überzeugen.