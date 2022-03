Investitionen in die Zukunft

440 Seiten ist der Haushaltsentwurf stark, den Kämmerer Eckhard Schröer und seine Nachfolgerin Annika Haarmeier für das Jahr 2022 vorgelegt haben. Unterm Strich steht im Ergebnisplan ein Minus von etwa 1,4 Millionen Euro – weil Erträge in Höhe von circa 14,6 Millionen Euro Aufwendungen von rund 16 Millionen Euro gegenüberstehen. Allzu sehr zu besorgen scheint das kräftige Minus die Ratsfraktionen allerdings nicht. Geschlossen stimmten sie dem Etat für das laufende Jahr am Donnerstag zu. Es war der 25. und letzte Haushaltsentwurf von Kämmerer Eckhard Schröer, der damit in den kommenden Tagen beruhigt in die passive Phase der Altersteilzeit wechseln dürfte.

Wachstum, Attraktivität, Zukunftssicherheit: Mit diesen Worten beschrieben die vier Fraktionsvorsitzenden in ihren Haushaltsreden den Wunsch für die Entwicklung Ladbergens und fanden diese Attribute in dem gewaltigen Zahlenwerk zur Genüge wieder, wie sie sagten. So sei der Haushalt eben auch ein Ja zu finanzintensiven Investitionen, wie Jens Tiemann (FDP), Thomas Kötterheinrich (SPD), Reiner Aufderhaar (CDU) und Jörg Berlemann feststellten.

Wenngleich ihnen der marode Zustand der Kläranlage, die in den kommenden Jahren Investitionen in Millionenhöhe verschlingen dürfte, schwer im Magen liegt, wollen sie an den anderen (Groß-)Projekten im Großen und Ganzen nicht rütteln. Zwar zog die CDU den Mehrwert bei der Umgestaltung der Mühlenstraße in Zweifel, FDP und CDU wollten den Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern für die Verwaltung streichen, und die SPD monierte den Neubau einer Lagerhalle für den Bauhof, da dort in diesem Jahr bereits in Sozialräume und die Anschaffung eines Lkw investiert werde. Grundsätzlich aber gab es eine breite Zustimmung für die geplanten Maßnahmen.

So sollen für den Erwerb von Bauland und Gewerbeflächen insgesamt 1,3 Millionen ausgegeben werden, die Mühlenstraße für 400 .000 Euro verkehrssicherer und optisch aufgewertet werden. Die Grundschule freut sich auf die Anschaffung einer raumlufttechnischen Anlage (310. 000 Euro), der Dorfteich und dessen Umgebung sollen in mehreren Schritten (bis zu 800. 000 Euro) aufgewertet werden. Ferner sind Investitionen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes (300. 000 Euro), die Modernisierung von Buswartehallen (300 .000 Euro), Fahrbahnerneuerungen (130 .000 Euro) und der Endausbau bei Brinksteffen (120 .000 Euro) geplant.

Klar ist bereits seit Dezember, dass die Bürger die Investitionen mittragen müssen – über die Erhöhung der Grundsteuer B von 443 auf den fiktiven Hebesatz von 479 Punkten. Kämmerer Eckhard Schröer sieht die Mehrbelastung der Hausbesitzer mit einer durchschnittlichen Grundstücksgröße bei etwa 30 Euro jährlich. Zähneknirschend hatten CDU, SPD und Grüne zugestimmt, um sich bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen nicht fiktive Beträge anrechnen zu lassen, die man gar nicht im Portemonnaie habe.

Was allen Beteiligten das Ja zum Haushalt 2022 leichter gemacht haben dürfte: Der Jahresabschluss 2021 fiel deutlich positiver aus als zuvor berechnet – aus einem anvisierten Minus von etwa 800 .000 Euro ist ein Plus in gleicher Höhe geworden.