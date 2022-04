Investitionen in die Zukunft

Massig Platz für Mobilheime, W-Lan nach Ostern, Online-Buchung für die neue Touristenwiese und ein Sanitärgebäude am Waldsee, das wieder in Schuss gebracht werden soll: Ulrich Haarlammert hat mit dem Erholungsgebiet Waldsee noch einiges vor – vermutlich auch, weil einer seiner Söhne Interesse bekundet hat, den Familienbetrieb einmal fortzuführen.

Die Familie von Ulrich Haarlammert hat einige Projekte angestoßen: So haben seit 2021 bereits 14 Mobilheime am Waldsee eine neue Heimat gefunden (kleines Bild). Darüber hinaus soll das Sanitärgebäude am See wieder in Schuss gebracht werden (Bild unten).

Nein, das klingt nicht danach, als wolle da jemand langsam die Hände in den Schoß legen und erste Gedanken an einen möglichen Ruhestand verlieren. Massig Platz hat er an der Seestraße im vergangenen Jahr für das Aufstellen von bis zu 45 Mobilheimen geschaffen. Aktuell sind die Techniker dabei, seinen rund zehn Hektar großen Campingplatz flächendeckend mit W-Lan zu versorgen. Und künftig sollen Reisemobilisten auf der frisch parzellierten Touristenwiese unweit der Rezeption ihre Stellplätze auch online buchen können. Ulrich Haarlammert investiert am Waldsee in die Zukunft – auch im Wissen, dass die dritte Generation Interesse daran hat, den Betrieb des familieneigenen Erholungsgebiets einmal fortzuführen.

„Camping erfreut sich großer Beliebtheit“, sagt der 60-Jährige. Das war 1960 schon so, als seine Eltern Martin und Martha Haarlammert den idyllisch gelegenen Platz aus der Taufe hoben. Und das gilt noch heute – zu einem Zeitpunkt, da er sich selbst schon seit nahezu 40 Jahren um die Abläufe auf der Anlage kümmert.

„Ob Dauercamper, Urlauber oder Wochenendreisende: Wir bieten das ganze Jahr über eine echte Wohlfühlatmosphäre in der Natur.“ Mit dieser Aussage wirbt die Familie auf der – ebenfalls neuen – Homepage für einen Besuch des Erholungsgebiets Waldsee. Ein neuer zentraler Baustein ist neben den 300 Plätzen, die für Dauercamper bereitstehen, die Verpachtung von den bis zu 350 Quadratmeter großen Parzellen, um dort für ein Jahr sein Mobilheim aufzustellen. „Natur hautnah erleben – in den eigenen vier Wänden“, nennt Ulrich Haarlammert das. Umbaut werden dürfen auf dem jeweiligen Grundstück 50 Quadratmeter, zehn weitere als Terrasse. Für die nötigen Anschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser und Erdgas sei selbstverständlich gesorgt, sagt er. 14 Mobilheime haben den Weg an den Waldsee bereits gefunden, für 25 bis 30 habe er in Nachbarschaft zu den Wochenendhäusern noch Platz, so der Ladberger.

Interessiert sei vor allem die Generation 60 plus, skizziert er die Besitzer der Mobilheime von bis zu zwölf Metern Länge. Und so könne es eben auch vorkommen, dass Senioren der Familie wegen ihren Zweitwohnsitz aus Aachen nach Ladbergen verlegen, wie er berichtet. Das Interesse an der noch recht neuen Wohnform sei jedenfalls groß.

Gleiches gilt für die Urlaubsreise mit dem Wohnmobil, die neue Höhenflüge erlebt. Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat Haarlammert eine einen halben Hektar große Wiese unweit der Rezeption als Touristenwiese ausweisen und bereits parzellieren lassen. Künftig werden deren 21 Stellplätze auch online buchbar und bezahlbar sein – „wenngleich dadurch das Persönliche etwas verloren geht“, wie er bedauert. Interessant sicherlich gerade für all jene, die die Anlage dank der Nähe zur A 1 als Transit-Campingplatz auf der Durchreise nutzen. „Es gibt viele Senioren, die beispielsweise aus Skandinavien im Herbst runter fahren nach Südfrankreich oder Spanien und im Frühjahr dann wieder hoch kommen“, berichtet der Platzchef, der aber noch mehr Pfeile im Köcher hat.

So will er neben zwei bereits vorhandenen Photovoltaikanlagen, deren erzeugter Strom allerdings komplett in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird, eine weitere für den Eigenbedarf der Anlage einrichten. Das soll im dritten Quartal über die Bühne gehen – ebenso wie die Installation einer Elek-trotankstelle mit zwei Zapfsäulen.

Bleibt die Frage nach dem Waldsee, den die Campinggäste ja eh nutzen dürfen? Die SPD hatte unlängst die Frage nach einer möglichen Reaktivierung des öffentlichen Badebetriebs gestellt. Pächter Haarlammert hält sich diesbezüglich zurück, hat vorrangig das Wohl seiner Campinggäste im Blick. Aus diesem Grund, berichtet er im WN-Gespräch, lasse er auch das dortige Sanitärgebäude in Schuss bringen, um den Badegästen eine unmittelbare Anlaufstation zu bieten. Ob das die Politik hellhörig macht? Immerhin hatte die zuletzt über den Zustand und die Zukunft eben jener Sanitärgebäude lange im Ausschuss diskutiert.