„Irgendwann ist das Maß voll“

Ladbergen

Das Gefühl der Angst kennt wohl jeder. Sei es vor Spinnen, vor unbekannten Situationen oder vor Krankheiten. Ängste sind Warnhinweise und daher für das Leben enorm wichtig. Aber wenn sich die Furcht über das normale Maß hinaus steigert, kann sich eine Angststörung entwickelt haben. Über dieses aktuelle Thema sprach am Mittwochabend in der Begegnungsstätte Buddemeier Dr. Rebekka Breustedt, Oberärztin an der LWL-Klinik.

Von Anne Reinker