Jetzt kommen auch Flüchtlinge

Seit Anfang des Jahres gibt es in Ladbergen den Lerntreff. Was dort geboten wird und wer kommt, darüber konnten sich Besucher bei einem „Tag der offenen Tür“ informieren.

Mehr als eine, wie anfangs geplant, „ruhige Ecke“ zum Lernen ist die neueste Einrichtung der örtlichen Familienstiftung geworden. Denn der Lerntreff, der seit Beginn des Jahres im Clubraum des TSV Ladbergen in der Sporthalle I angesiedelt ist, wird von manchen Besuchern auch ganz nebenbei zum interkulturellen Austausch genutzt. Eine Schnittstelle von Lernen und Kennenlernen also. Am Freitag kamen Gäste, die Organisatoren, Betreuer und natürlich Kinder und Familien zum „Tag der offenen Tür“ des Lerntreffs.

Eine Dorfrallye, bei der an mehreren Stationen im Ort kleine Aufgaben zu erledigen waren, brachte vor allem die jüngeren Gäste in Bewegung. Währenddessen bestand schon die Möglichkeit, die Räumlichkeiten und das Equipment der Einrichtung zu besichtigen.

Den Besuchern erklärten Dr. Heinz Hörster, Neele Kötterheinrich, Ilka Aufderhaar, Sarah Ferlemann, Ines Albers und Lina Kötterheinrich, die den Lerntreff leiten, alles Wesentliche darüber.

„Der Sinn hinter dem Ganzen ist, dass die Kinder hier ihre Ruhe beim Lernen haben können“, erklärte Dr. Heinz Hörster. Vor vier Wochen habe man das Konzept dann etwas geändert und über die Gemeindeverwaltung Kontakt zu Flüchtlingen gesucht. Auch von ihnen wird der Lerntreff genutzt.

Dieser wird von insgesamt etwa zehn Kindern plus einiger Erwachsenen gut angenommen, berichtete Neele Kötterheinrich. Zum Lernen nutze man an Laptops und Tablets das „Anton“-Programm, mit dem auch in den Schulen gearbeitet wird und den Kindern und Jugendlichen somit bekannt ist. „Wir stehen jederzeit für Rückfragen beim Lernen zur Verfügung“, versicherte Kötterheinrich. Eine Eins-zu-eins-Nachhilfe werde jedoch nicht geleistet.

Auch ein Aspekt des Lerntreffs: „Kontakte knüpfen und das gegenseitige Helfen fördern“, führte die Lehramts-Studentin weiter aus. „Für alle ist es ein Treffpunkt zum Lernen, für Erwachsene und Kinder gleichermaßen“, fügte Dr. Heinz Hörster hinzu. Die Räumlichkeiten werden an Vormittagen noch von den Teilnehmern der Integrationskurse der Volkshochschule besucht.

„Wir merken, dass das Projekt Tritt gefasst hat und sich die Arbeit lohnt“, freute sich der Mit-Organisator. Belohnt wurde das jüngst mit einer Förderung der Sparkasse, die die Institution mit 3000 Euro bezuschusste.

Und übrigens, wie Dr. Heinz Hörster betonte: Der Lerntreff ist auch für Schülerinnen und Schüler, die in Arbeitskreisen für den Unterricht der weiterführenden Schulen zusammenfinden müssen, nutzbar.

Geöffnet ist der Lerntreff dienstags, mittwochs und donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr. Anmeldungen sind nicht notwendig