Jubiläumsfeier beim Holskenball

Knapp 40 Mitglieder des Heimatvereins sind am Samstag im Rathaus zur Jahreshauptversammlung zusammengekommen. Sie richteten den Blick nach vorne auf den Holskenball am 28. August, der zugleich den Rahmen für die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Vereins bilden wird. Der Vorstand hofft auf neue Aktive, um das bisherige Jahresprogramm weiterhin stemmen zu können.

Gerne hätte der Heimatverein seine Jahreshauptversammlung am 1. März, dem Datum der Gründung, abgehalten. Da das pandemiebedingt nicht möglich war, kamen die Heimatfreunde am vergangenen Samstag zusammen. Knapp 40 Mitglieder fanden sich im Rathaus ein. Auf der Tagesordnung stand die Wahl des neuen Vorstands, außerdem die Planung der anstehenden Aktivitäten.

Ein besonderer Tagesordnungspunkt war die Ehrung des einzig noch lebenden Gründungsmitglieds Helmut Hilge. Dem 95-jährigen Ladberger war allerdings schon im Vorfeld zuhause persönlich gratuliert worden.

Die Wahlen ergaben, dass Heinz Lagemann erster Vorsitzender bleibt, stellvertretender Vorsitzender ist weiterhin Eckhard Kipp, Geschäftsführer Lothar Kröner und Kassiererin Ulrike Kattmann. Neu im Amt ist Ursula Aufderhaar als Wanderwartin. Als Kassenprüfer wurde Günther Johannsmeier gewählt.

Zu den traditionellen Aktivitäten über das Jahr hinweg zählen unter anderem das Korbweidenschneiden, die Pflege des Plattdeutschen und die Betreuung des Heimatmuseums. Nistkastenbauen, Weggeessen und Eiserkuchenbacken sind ebenso be

liebte Aktionen wie das jüngst veranstaltete Maikranzbinden und der anschließende Tanz in den Mai.

Als feste Termine stehen für dieses Jahr noch im Kalender der Holskenball bei Karl Heinz Kröger am 28. August, die Backestour bei Alfred König in Hölter am 3. Oktober und das Weihnachtsdorf am 4. Dezember. Der Holskenball bildet in diesem Jahr auch den Rahmen für die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Vereins, der aktuell 577 Mitglieder zählt.

In den vergangenen drei Jahren sind 63 Mitglieder verstorben. Der Vorstand hofft auf neue Mitglieder, um die Aktivitäten weiterführen zu können und die Geschichte Ladbergens somit lebendig zu halten. Unterstützung wird in allen Bereichen benötigt, besonders in Sachen Social Media.

Die im nächsten Jahr anstehende Beitragsanpassung von zehn auf 15 Euro pro Jahr ist die erste seit Jahren.

„Bleibt gesund, das ist das Wichtigste!“, mit diesen Worten entließ der Vorsitzende die Anwesenden in ein gemütliches Zusammensein bei Würstchen vom Grill und Getränken, denn auch darum geht es dem Heimatverein.

Wer sich für eine Mitgliedschaft im Heimatverein interessiert, findet einen Aufnahmeantrag auf der Website.