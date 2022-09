JZ bietet Schwimmkursus an

Immer weniger Kinder und Jugendliche können schwimmen. Ein Zustand, den das Team des Jugendzentrums nicht erst seit der Corona-Pandemie besorgt zur Kenntnis nimmt – und Abhilfe schaffen möchte. Mit einem Schwimmkursus in Kooperation mit Schwimmmeisterin Elke Reimann, der sich speziell an ältere Kinder ab zehn Jahren richtet und von der Familienstiftung unterstützt wird.

Während der Corona-Pandemie gab es kaum bis gar keine Kurse, um schwimmen zu lernen. Entsprechend lang sind jetzt viele Wartelisten von Vereinen und Schwimmmeistern, die anbieten, mit den Kindern auf das Seepferdchen hin zu trainieren. Doch nicht erst seit Beginn der Pandemie hat das Team des Jugendzentrums beobachtet, dass es immer mehr Kinder und Jugendliche gibt, die nicht schwimmen können. Für Regina Storck und ihr Team ein Grund zu handeln.

„Gerade in der heißen Zeit fallen die Kids auf, die nicht mit ihren Kumpeln zum Schwimmen gehen, sondern trotz asphaltschmelzender Temperaturen den Tag im Jugendzentrum verbringen. Im besten Fall. Es gibt aber auch die, die, obwohl sie nicht schwimmen können, mit Freunden trotzdem zum Kanal fahren und so tun, als ob sie es könnten“, schildert die JZ-Leiterin. Deshalb hat das Jugendzentrum schon 2018/2019 in Zusammenarbeit mit der Ladberger Schwimmmeisterin Elke Reimann einigen von ihnen das Schwimmen beigebracht. Diese Jugendlichen konnten in diesem Jahr sicher „durch den Sommer schwimmen“. Doch es sollen mehr werden.

Deshalb engagiert sich das Jugendzentrum erneut in Sachen Schwimmunterricht und kann dank der Unterstützung der Familienstiftung jetzt einen Schwimmkursus speziell für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren anbieten. Los gehen soll es bereits am kommenden Dienstag, 6. September. Zehn Mal (bis zum 15. November) fahren die Verantwortlichen dann gemeinsam von 17.30 bis 20 Uhr ins Hallenfreibad nach Lienen. Und noch sind Anmeldungen im JZ möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt dank der Unterstützung der Familienstiftung nur zehn Euro, das Geld ist bei der Anmeldung zu bezahlen. Übrigens kann hierfür auch die Münsterland-Card in Anspruch genommen werden.

Regina Storck hofft, dass das Jugendzentrum über die günstige Kursusgebühr und die spezielle Altersgestaltung auch Familien ansprechen kann, die eben nicht über Vereine oder die Grundschule vor Ort erreicht werden. „Gerade jetzt, wo es nach wie vor viel zu wenige Gelegenheiten gibt, sollte sich doch jeder angesprochen fühlen, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu helfen“, findet sie und betont: „Der Schwimmkursus speziell für ältere Kinder und Jugendliche ist unser Beitrag, die Lücke der Nichtschwimmer hoffentlich ein wenig zu schließen.“ Auf dass auch diese Kursusteilnehmer dann spätestens im kommenden Jahr mit gutem Gefühl im Freibad oder Kanal planschen können.

Anmeldungen für den Schwimmkursus können heute via E-Mail (jugendzentrum@ladbergen.net) oder Anrufbeantworter (

0 54 85/ 27 60) und am Samstag von 16 bis 21.30 Uhr gerne auch persönlich im Jugendzentrum, Auf dem Rott 12, entgegen genommen werden.