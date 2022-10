Kalte Büros, aber warme Duschen

Sparen wo nötig, Einschränkungen so wenig wie möglich: Politik und Verwaltung haben einen Maßnahmenkatalog beschlossen, mit dem die Gemeinde Gas und Strom sparen und darüber hinaus einer Mangellage vorbeugen will. Ein Überblick:

Runter mit den Temperaturen im Rathaus: Qua Bundesverordnung beträgt die Bürotemperatur maximal 19 Grad, Flure und Foyer werden gar nicht beheizt. An die Duschen in Sportstätten wollen Politik und Verwaltung nicht ran.

Explodierende Energiekosten zwingen auch die Gemeinde Ladbergen dazu, Sparpotenziale in ihren eigenen Gebäuden zu nutzen, um die Rechnung für die öffentliche Hand – und damit für uns alle – möglichst einzudämmen und darüber hinaus einer Mangellage vorzubeugen.

Die Verwaltung hat daher einen Maßnahmenkatalog erarbeitet und der Politik unlängst vorgestellt. Der Grundtenor: Sparen wo nötig, (schmerzhafte) Einschränkungen so wenig wie möglich.

Öffentliche Gebäude

Qua Bundesverordnung muss die Bürotemperatur im Rathaus auf maximal 19 Grad begrenzt werden. Heizkörper auf den Fluren und im Foyer werden abgeschaltet, die Bürotüren bleiben geschlossen. Zudem wird das Rathaus jenseits des Notdienstes zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel geschlossen, so dass ein weiteres Absenken der Temperaturen erfolgen kann.

Weitere öffentliche Gebäude wie die Tourist-Information, die Begegnungsstätte Buddemeier oder das Seniorenstübchen sind von diesen Maßnahmen vorerst nicht betroffen. Bürgermeister Torsten Buller dazu: „Das können wir den Besuchern nicht zumuten.“

Sporthallen und Freiluftsportanlage

Die Temperatur in den Sporthallen ist laut Erlass auf 17 Grad zu begrenzen, was allerdings nichts mit der aktuellen Gasmangellage zu tun hat, sondern schon seit vielen Jahren passiert. Anders verhält sich das mit dem Themenkomplex Duschen. Eine bloße Reduzierung der Wassertemperatur birgt die Gefahr, dass sich in den Leitungen Legionellen bilden. Dieses Risiko will die Gemeinde nicht eingehen.

Und die Duschen komplett abzustellen, wie es beispielsweise die Stadt Greven nach den Herbstferien praktiziert, kommt in Ladbergen vorerst auch nicht in Frage. Der Grund: Dadurch würde das Duschen dann lediglich in die Privathaushalte verlagert. Ergo bleibt vorerst alles wie bisher. Gleichwohl betont Juliane Hürkamp-Melchers vom Gemeindesportverband, dass die Vereine angehalten sind, möglichst sparsam mit Ressourcen umzugehen.

Grundschule

Durch den Einbau der raumlufttechnischen Anlage in diesem Jahr hat die Grundschule bereits einen großen Schritt in Richtung Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten getan, da das unnötige Lüften der Klassenräume entfällt. Gleichwohl werden Lehrkräfte und Schülerschaft dafür sensibilisiert, durch umsichtiges Handeln weitere Einsparungen zu erreichen.

Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung nachts abzuschalten, das kam für die Lokalpolitiker aus Sicherheitsgründen nicht infrage. Sie sprachen sich vielmehr dafür aus, die noch nicht umgerüsteten Laternen zügig mit LED-Technik zu versehen. Wie Bauamtsleiter Tim Lutterbei betont, betreffe das derzeit noch etwa ein Viertel der insgesamt 778 Straßenlaternen.

Bis Ende des Jahres soll dieses Vorhaben abgeschlossen sein, so Lutterbei. Über eine bestimmte Nachtschaltung wird seit Längerem schon bis zu 50 Prozent der Energie eingespart. Im Übrigen: 2021 hat die Gemeinde 41 500 Euro für die Straßenbeleuchtung bezahlt.

Weihnachtsdorf und -beleuchtung

Das zweitägige Weihnachtsdorf am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, soll erstmalig im Friedenspark stattfinden – daran gibt es (vorerst) nichts zu rütteln. „Das Weihnachtsdorf nach den ganzen Entbehrungen abzusagen wäre sicher der falsche Weg“, hatte Sabine König (CDU) vor Kurzem in Gesellschafts-, Kultur- und Sportausschuss betont und für diese Aussage breite Zustimmung erfahren.

Gleichwohl ist die Politik der Auffassung, einer gewissen Vorbildfunktion gerecht zu werden. Heißt: Die Weihnachtsbeleuchtung im Ort soll in diesem Jahr spürbar reduziert werden, im Weihnachtsdorf will man zudem auf natürliche Lichtquellen wie Feuerschalen setzen.