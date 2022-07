Kaminholz ist heiß begehrt

Er mag schon kaum noch ans Telefon gehen. „In den vergangenen zehn, 15 Jahren hat niemand im Sommer nach Brennholz gefragt. Momentan sind es mehrere Anrufe am Tag“, schüttelt der Ladberger Landwirt, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, ungläubig den Kopf. Um hinterher zu schieben: „Nicht, dass noch mehr Anrufe kommen. Das ist ja der helle Wahnsinn momentan.“

Angesichts der drohenden Gas-Knappheit im Herbst und Winter ist die Nachfrage nach Kaminholz schon Monate vor Beginn der Heizperiode stark angestiegen – und der Markt so gut wie leer gefegt. Man möchte meinen, Brennholz sei zu so etwas wie dem neuen Klopapier geworden. Und auch der Ladberger, der das Holz aus dem eigenen Wald nur „nebenher“ vermarktet und zudem seine eigene Holzheizung damit füttert, kann die aktuell riesige Nachfrage nicht bedienen – und will es auch gar nicht. „Immerhin haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, den Wald zu erhalten und aufzuforsten“, sagt er.

Wenn er von Wald spricht, dann spricht er von einem bunten Mischwald. Und entsprechend vielfältig ist auch das Portfolio an Brennholz. Da gibt es Birke, Buche, Eiche, Erle und Kiefer, listet er auf. Zwei Jahre werde das Holz in der offenen Scheune getrocknet, ehe es selbst genutzt oder eben an Stammkunden verkauft wird. Und die, verspricht der Ladberger, werden auch weiterhin ihre gewünschten Raummeter erhalten. Neukunden allerdings muss er ablehnen.

Weiteres Holz zuzukaufen, kommt für den Landwirt nicht infrage. Und auch dazu übergehen, das gespaltene Holz binnen weniger Wochen in einer Biogasanlage schnelltrocknen zu lassen – wie es andere Kollegen tun, um der Nachfrage Herr zu werden –, will er nicht. „Schon allein aus ökologischen Aspekten.“

Wobei Holz ja auch nicht gleich Holz ist. Das weiß der Experte, das wissen aber auch die Kunden. Kiefernholz will kaum jemand haben, bestätigt er. Dabei hat er davon vergleichsweise viel im Angebot. „Und tatsächlich empfehle ich Kunden auch, wenn sie es nur für ein paar Stunden am Abend warm haben zu wollen, ruhig auf die Kiefer zu setzen.“ Denn, so der Fachmann, deren Holz wärme den Raum vergleichsweise schnell auf. „Und wenn man eh im Raum ist, ist es auch egal, wenn man mal ein Stück mehr davon in den Kamin legt“, so der Ladberger. Und letzten Endes sei die Kiefer ja auch um einiges günstiger als Laubholz.

Apropos Kosten: Die schnellen aktuell in die Höhe – „und ich muss sie auch an die Kunden weitergeben“, sagt der Landwirt. Energiekosten hätten sich verdoppelt, die Materialpreise für Motorsäge und Schutzausrüstung hätten massiv zugelegt. Heißt unterm Strich: Anstatt bisher rund 60 Euro für einen Schüttraummeter Scheitholz auszugeben, müssten sich Kunden fortan auf bis zu 85 Euro gefasst machen. Und damit ist der Ladberger einer der günstigeren Anbieter in der Umgebung.