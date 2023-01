Narren erobern Ortskern zurück

Nach dreijähriger Zwangspause wollen sich die Karnevalisten an Rosenmontag den Ortskern für ein paar Stunden zurückerobern. Mit Kostümen, Bollerwagen und jeder Menge Frohsinn wollen sie ab 15.11 Uhr hunderte Jecken an den Straßenrändern begeistern.

„Ladbergen Helau“: Mit ihrem Bollerwagenumzug durch den Ortskern am Rosenmontag wollen die Ladberger Narren und Närrinnen an die Vor-Corona-Tradition anknüpfen und hoffen auf zahlreiche Besucher an den Straßenrändern.

Endlich! Man hört Helmuth Gollan durchaus an, dass da eine Menge Vorfreude mitschwingt, wenn er über die Vorbereitungen auf den Rosenmontagsumzug spricht. Nach dreijähriger Zwangspause wollen sich die Narren den Ortskern am Montag, 20. Februar, für ein paar Stunden zurückerobern und mit ihren Kostümen, Bollerwagen und ihrer Begeisterung für die fünfte Jahreszeit hunderte Schaulustige an den Straßenrändern verzücken. „Viele freuen sich schon, dass es endlich wieder stattfinden kann“, hat der Sprecher des Elferrats LA aus etlichen Gesprächen herausgefiltert. Er sagt aber auch, dass es mitunter schwieriger geworden sei, einzelne Gruppen nach der Corona-Pandemie neu zu motivieren.

Von einer gewissen Trägheit ist bei den Mitgliedern des Elferrats indes nichts zu spüren. Im Gegenteil: Den Herren aus dem Organisationsteam juckt es bereits in den Fingern. „Alle stehen bereit, alle haben Bock“, betont Helmuth Gollan, dass dem Lindwurm der Freude 2023 nichts mehr im Wege stehen soll. Soll heißen: Um 15.11 Uhr ziehen die Karnevalisten vom Rathaus aus los in Richtung Ortskern. Über die Mühlenstraße geht‘s am Mühlchen vorbei und den Mühlenkamp entlang zur Dorfstraße. Dort legen die Jecken ihre Standardstrecke bis zum ehemaligen Getränkehandel Berlemann zurück, werden dort eine kurze Pause einlegen und den Zug zurück bis zur Mühlenstraße und zur Jahnstraße fortsetzen, um anschließend in der dortigen Sporthalle einzukehren und den Höhepunkt der Karnevalssession im Rahmen einer zünftigen Karnevalsparty ausklingen zu lassen.

15 Anmeldungen liegen vor

Bislang, berichtet Helmut Gollan, lägen für den Umzug 14, 15 Anmeldungen von Gruppen vor. Dass man die gängige Anzahl von rund 20 Zugnummern zusammenbringe, hält er für „durchaus realistisch“. „Zumal sich die Letzten immer erst gut eine Woche vorher anmelden“, wie er schildert. Und so ergeht denn auch der Aufruf an Vereine, Institutionen, Nachbarschaften und Co. nicht nur aus Ladbergen, sondern auch der Umgebung: „Wer noch mitmachen möchte, braucht Lust, Laune und einen nicht motorisierten Bollerwagen“, listet der Sprecher des Elferrats auf. Anmeldungen können an die Mailadresse ladbergen-karneval@web.de geschickt werden.

Was es nicht mehr braucht, ist ein Karnevalsprinz beziehungsweise -prinzessin. Der- oder diejenige – Gollan hüllt sich naturgemäß in Schweigen – sei bereits ausgemacht und werde im Rahmen der traditionellen Weiberfastnachtsparty in der Turnhalle I vorgestellt, ehe er oder sie dann den Rosenmontagszug begleitet.

Weiberfastnacht ist zurück

Denn auch die Weiberfastnachtsparty, die vom Schützenverein Overbeck ausgerichtet wird und bei der DJ André auflegen wird, ist zurück und findet am Donnerstag, 16. Februar, ab 20.11 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.