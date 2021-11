Katharina Dröge ist mittendrin in den „Ampel“-Verhandlungen

Ladbergen

„Krass, wenn du hier mal sitzen würdest.“ Das dachte Katharina Dröge einst bei einer Besichtigung im Bundestag. Dieses Ziel hat die gebürtige Ladbergerin längst erreicht. Vielmehr noch: Sie mischt in den Koalitionsverhandlungen in Berlin in der ersten Reihe mit.

Von Luca Pals