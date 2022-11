Kein Kind muss abgelehnt werden

Ladbergen

151 Kinder in der Offenen Ganztagsschule, 59 in der Übermittagsbetreuung: Rund 70 Prozent aller Ladberger Grundschüler sollen im kommenden Jahr eine der beiden Betreuungsangebote besuchen. Damit stößt nicht nur das Schulgebäude an seine Grenzen. Ernsthaft sollte in der Politik nun über eine Begrenzung nachgedacht werden. Kurz vor knapp ist die Kuh nun aber doch vom Eis – zumindest für das kommende Schuljahr.