Kein Platz für Vorurteile

Ladbergen

Der Spaßfaktor war beim Golferlebnistag garantiert. Mit verschiedenen Aktionen hatte der Golfclub am Hölterweg dazu eingeladen, in den Sport hineinzuschnuppern. Das taten am Sonntag Interessierte jeder Generation. Laien wie auch Profis nutzten das Angebot, in diesen Kombinationen auch Turniere zu spielen.

Von Anne Reinkerund