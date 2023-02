Ende Februar ist kein Weihnachten

Mit einem „Kein-Weihnachtskonzert“ wollen die Mitglieder des Musikvereins Ladbergen am Samstag (25. Februar) um 18 Uhr ihrem Publikum in der evangelischen Kirche eine entspannte Zeit bescheren. Am Wochenende trafen sie sich zu einer Sonderprobe.

Auf ein in mehrfacher Hinsicht besonderes Event bereitet sich in diesen Wochen der Musikverein Ladbergen vor. Mit ihrem „Kein-Weihnachtskonzert“ wollen die Mitglieder am Samstag, 25. Februar, um 18 Uhr ihrem Publikum vor allem eine entspannte Zeit bescheren. Am vergangenen Wochenende trafen sie sich zu einer vierstündigen Sonderprobe in der evangelischen Kirche, dem Veranstaltungsort.

„Wir wollen die Besucher für eine gute Stunde aus ihrem Alltag abholen“, erläuterte der Vereinsvorsitzende Dennis Kielmann, was die Musikerinnen und Musiker antreibt. Für ihr Repertoire haben sie in die große Kiste mit ihren Musikstücken aus den letzten 20 Jahren gegriffen. „Wir haben abgestimmt und die Lieder ausgewählt, die uns am besten gefallen“, ist Kielmann sicher, mit dem Programm den Geschmack der Besucher zu treffen.

Traditionelle Melodien

„Das Programm haben wir ganz bewusst sehr vielseitig gehalten“, sagte Kielmann. So finden sich traditionelle Melodien ebenso wieder wie Songs aus den letzten Jahren. Unter anderem wird Thorsten Waltking „Leningrad“ von Billy Joel, „Hallelujah“ von Leonard Cohen oder „Shallow“ von Lady Gaga dirigieren. Auch „Highland Cathedral“, üblicherweise als Dudelsack-Melodie in aller Ohren, wird das Ensemble anstimmen. Die Besucherinnen und Besucher dürfen gespannt sein, wie dies mit Blas- und Schlaginstrumenten, Geige und Klavier gelingt.

„Es sind anspruchsvolle Stücke“, beschrieb Dennis Kielmann die Auswahl aus zwölf Stücken, die mit ihren entspannenden und getragenen Tonfolgen eine schöne Stunde garantieren würden. Die Moderation übernehmen Vereinsmitglieder.

Besondere Bedeutung

Für den Musikverein hat dieses Konzert eine besondere Bedeutung. „Nach Corona haben wir, wie viele andere Vereine auch, wieder etwas Zeit gebraucht um in Fahrt zu kommen“, stellte der Vorsitzende fest. Umso größer sei nun die Freude, die Anspannung wieder hochhalten und die Probenintensität steigern zu können.

Zudem handelt es sich um das erste Konzert des Vereins nach der Corona-Krise, der letzte Auftritt fand auf dem Erpenbecker Weihnachtsmarkt als musikalische Begleitung statt.

„Es ist wichtig für uns, wieder vor Publikum spielen zu können“, betonte Kielmann. Ein weiteres Bonbon für die Akteure ist der Veranstaltungsort. „Hier haben wir eine ganz tolle Akustik“, fuhr er fort. „Ein eigenes Konzert in der Kirche, das ist schon etwas ganz Besonderes“, so der Vorsitzende.

Die Sonderprobe vor Ort war auch eine gute Gelegenheit, „ein Gefühl für die Kirche zu bekommen“, sagte Dennis Kielmann. Einig ist er sich mit allen Musikern, den Zuhörern in den Kirchenbänken ein ganz besonderes Klangbild zu Gehör zu bringen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Musikverein freut sich jedoch über Spenden zur Deckung seiner Unkosten.