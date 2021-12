Keine Sorgen trotz kräftigem Minus

Jetzt ist die Politik am Zug: Stimmen sie dem von Kämmerer Eckhard Schröer und Bürgermeister Torsten Buller eingebrachten Haushalt 2022 zu? Immerhin weist er ein kräftiges Minus von knapp 1,4 Millionen Euro auf – weil es unter anderem an Schlüsselzuweisungen fehlt und die differenzierte Kreisumlage kräftig steigt. Trotzdem möchte die Gemeinde kräftig investieren und Familien, Ehrenamt und Klimaschutz fördern. Die Hausbesitzer werden ab 2022 tiefer in die Tasche greifen müssen: Der Hebesatz der Grundsteuer B wird angehoben.

Die Ausführungen zur Einbringung des Haushalts 2022 beendete Bürgermeister Torsten Buller am Donnerstag mit den Worten: „Ladbergen steht sehr gut da.“ Und das obwohl er den Mitgliedern des Rates nur wenige Minuten zuvor ein Minus von knapp 1,4 Millionen Euro prognostiziert hatte – weil Erträgen in Höhe von etwa 14,6 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von 16 Millionen Euro gegenüberstehen.

Wie das zusammenpasst? Zum einen ist Kämmerer Eckhard Schröer dafür bekannt, ein Freund konservativer Planungen zu sein, was die Einnahmen anbelangt. Auch für das aktuelle Haushaltsjahr kalkulierte er mit einem Defizit von circa 750 000 Euro. Stand jetzt dürfte unterm Strich eine schwarze Null stehen. Zum anderen, so der Bürgermeister, „haben wir als Gemeinde auf wichtige Positionen des Haushalts keinen Einfluss. Die Gelder werden uns von anderer Stelle abgezogen oder gar nicht erst überlassen.“

Heißt in diesem Fall: Aufgrund der Anhebung der differenzierten Kreisumlage, die für Kommunen ohne eigenes Jugendamt fällig wird, schlagen für Ladbergen Mehrkosten von fast 720 000 Euro zu Buche. Zudem erhält die Gemeinde aufgrund der gestiegenen Steuerkraft – was grundsätzlich positiv, aber im Wesentlichen auf eine Einmalzahlung von 1,2 Millionen Euro im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen ist – im kommenden Jahr erstmals seit Langem wieder keine Schlüsselzuweisungen. Die hatten 2021 immerhin 196 000 Euro betragen. Im Ergebnis-Haushalt fehlen somit allein durch diese zwei Punkte rund 900 000 Euro.

Gleichwohl ist Buller überzeugt, mit dem vorgelegten Haushaltsplan „einen guten Mix aus Nötigem, aber auch aus zukunftsträchtigen Ideen und Bewährtem gefunden“ zu haben. Und so will die Gemeinde kräftig investieren. Die wesentlichen Ausgaben fallen für die Anschaffung einer raumlufttechnischen Anlage für die Grundschule (310 000 Euro), den Erweiterungsbau der Rott-Sporthalle (420 000 Euro), Maßnahmen im Rahmen des DIEK (400 000 Euro) und des Radverkehrskonzeptes (300 000 Euro), die Modernisierung und den barrierefreien Umbau von Buswartehallen (300 000 Euro), Fahrbahnerneuerungen (130 000 Euro) und den Endausbau bei Brinksteffen (120 000 Euro), die Neuanschaffung von Fahrzeugen und Anbaugeräten (310 000 Euro) sowie den Umbau der Sozialräume am Bauhof (160 000 Euro) an. Für viele dieser Maßnahmen rechtet die Kommune aber auch mit Fördermitteln.

Zugleich arbeitet die Gemeinde laut Buller „mit Hochdruck daran“, im kommenden Jahr selbst Bauland und Gewerbegebiete ausweisen zu können.

Natürlich habe die Corona-Pandemie die Gemeinde weiter im „Würgegriff“, gleichwohl sei man bis dato gut durch die Krise gekommen. Buller: „Wir haben in Ladbergen eine sehr starke und leistungsfähige Wirtschaft.“ Ein Beleg: die Entwicklung der Gewerbesteuer. Die anvisierten 3,25 Millionen Euro wurden nicht nur erreicht, sie werden voraussichtlich um 1,5 Millionen übertroffen. Wobei 1,2 Millionen auf einen Einmaleffekt zurückzuführen sind. Ergo habe Kämmerer Schröer die prognostizierten Einnahmen für 2022 gemeinsam mit seiner Nachfolgerin Annika Haarmeier auch nur leicht auf 3,5 Millionen Euro angepasst.

Weil es laut Buller zudem Anspruch der Gemeinde sei, „eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde zu sein und uns auch die Senioren viel Wert sind“, außerdem viele Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz, Vereinswesen und Ehrenamt unterstützt werden sollen und das Haushaltsdefizit aber keineswegs wegzudiskutieren ist, werden Hausbesitzer tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Rat stimmte am Donnerstag mehrheitlich für die Erhöhung der Grundsteuer B von 443 auf 479 Punkte. Was bei einer durchschnittlichen Grundstücksgröße eine Mehrbelastung von jährlich gut 30 Euro bedeutet. Der Gemeinde spült es rund 85 000 Euro in die Kasse. Dazu Buller: „Wir können es uns nicht leisten, auf diese Regelung des Gesetzgebers nicht entsprechend zu reagieren.“