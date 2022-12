Kekse, Kakao und gute Stimmung

Ladbergen

Wenn die Bescherung an Heiligabend näher rückt, kann die Zeit für Kinder und Jugendliche schon einmal lang werden. Wer nicht ungeduldig daheim warten möchte, hat in Ladbergen die Möglichkeit, am 24. Dezember ins Jugendzentrum zu kommen. Die WN waren dabei.

Von Anne Reinker