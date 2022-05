Kinder schwingen den Kochlöffel

Einmal im Monat, immer am Samstagvormittag, können Kinder von acht bis zwölf Jahren während des Kochtreffs lernen, wie in kreativer Beschäftigung leckere Speisen zubereitet werden. Am Samstag war es wieder soweit.

„Wer möchte spülen?“, fragt Lisa Althoff am Ende von zwei arbeitsreichen, aber unterhaltsamen Stunden in der Küche der ehemaligen Hauptschule. Das Interesse der Teilnehmer hält sich in Grenzen, denn Jonathan (8), Fritz (7), Clara (11), Marie-Lou und Nina (beide 12) haben schon ein ordentliches Pensum mit Messer und Rührlöffel hinter sich. Also greift Althoff selbst zum Spültuch und überlässt den Kindern das Abtrocknen. Sie waren alle zum ersten Mal dabei und sind begeistert.