Kirmes-Aufbau voll im Gange

Am Wochenende findet die Kirmes auf dem Kirchplatz und in Ladbergens guter Stube statt. Am Dienstagvormittag wurde bereits der Autoscooter aufgebaut.

Nach zwei Jahren kehrt die Sommerkirmes am kommenden Wochenende, 20./21. August, auf den Kirchplatz und in Ladbergens gute Stube zurück. Aktuell sind die Aufbauarbeiten für die dreitägige Veranstaltung in vollem Gange.

Unter anderem findet der beliebte Autoscooter seinen angestammten Platz gegenüber der Eisdiele. Dafür wurde zuletzt das Testzentrum auf den Parkplatz gegenüber der Rott-Apotheke verlegt. Dort befindet sich am kommenden Freitag auch der Wochenmarkt.

Das Kirmes-Wochenende beginnt am Freitag um 17 Uhr. Statt des beliebten Luftballonwettbewerbes wird den Kindern in diesem Jahr eine Verlosung angeboten, Neben dem Autoscooter gibt es einen Musik-Express, ein Kettenkarussell sowie die beliebten Kinderkarussells.. Insgesamt dürfen sich die Ladberger auf 25 Beschicker und Schausteller freuen. An allen drei Tagen treten zudem Musiker auf: Am Freitag der Grevener Jörg Holz, am Samstag die Acoustic-Band Stainless und zum Abschluss am Sonntag Matt Walsh.