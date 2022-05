Kläranlage wird zur Millionenfalle

Ladbergens Kläranlage ist stark sanierungsbedürftig, der ordnungsgemäße Betrieb sogar gefährdet. Das ist Verwaltung und Politik bereits seit einigen Monaten bekannt. Nun bezifferte eine Expertin, was das für die Kommune finanziell bedeutet. Ingenieurin Kristina Haber von der Emscher Wassertechnik GmbH prophezeite Investitionskosten in Höhe von 12,6 Millionen, um die Kläranlage für die Zukunft fit zu machen.

Kaninchen hoppeln über den Rasen, Vögel zwitschern, und die Sonne geht langsam hinter der Kläranlage unter. Hat was von heiler Welt – doch der Schein trügt gewaltig. Dass die Anlage an der Saerbecker Straße stark sanierungsbedürftig ist und der ordnungsgemäße Betrieb gar gefährdet sei, diese Fakten hatte der Geschäftsführer der Gesellschaft für Abwasserberatung und Management in Nordhorn der Verwaltung und Politik bereits im vergangenen September serviert. Nun legte Diplom-Ingenieurin Kristina Haber von der Emscher Wassertechnik GmbH nach. Sie prophezeite Investitionskosten in Höhe von sage und schreibe 12,6 Millionen, um die Kläranlage für die Zukunft fit zu machen.