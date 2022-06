Kleiner, aber nicht weniger bunt

Mit einer großen Spiellandschaft sowie Schnupper- und Showtennis in der Spielarena 12+, einem Match der Handballminis, einer Aufführung der Turnabteilung in der Sporthalle am Rott und einer vereinsinternen Feier mit Freunden und Gönnern am Abend im Tennisheim an der Lengericher Straße feiert der TSV Ladbergen am nächsten Samstag sein 100-jähriges Bestehen nach.

