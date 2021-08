Kleinholz im Waldviertel

Ladbergen

Die Aufregung in der Nachbarschaft war groß, als vor Kurzem etliche große Bäume auf einem Grundstück an der Breedenstraße der Motorsäge zum Opfer fielen. Darunter soll auch, so berichtet eine Anwohnerin im Gespräch mit der WN-Redaktion, eine 200 Jahre alte Eiche gewesen sein.

Von Michael Bahrund