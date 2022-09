Kleinteiligkeit gefällt der Politik

Ladbergen

Obwohl das Bauvorhaben „Hotel zur Post“ im vergangenen Oktober einstimmig die Gremien passiert hatte, nahm sich Architekt Simon Feldhaus einiger Kritikpunkte an und entschied sich für eine Überarbeitung der Pläne. Die sehen vor, dass der Komplex in einem kleinteiligeren Gewand daherkommen soll. Das kam jetzt im Bauausschuss gut an.

Von Mareike Stratmann