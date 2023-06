„Klimakrise ist Gesundheitskrise“ - Kinder in der Hitze schützen

Dr. Sonja-Marie Micudaj ist gut informiert: Im evangelischen Familienzentrum zeigte sie auf, welche Auswirkungen der Klimawandel bereits heute hat und wie Kinder in der Hitze geschützt werden können.

Bei starker Hitze sollten Kinder in der Mittagszeit nicht in der Sonne spielen. Ansonsten sei der richtige Schutz der Haut ein ganz wesentlicher Faktor.

Zugegeben: Das Interesse an dem Vortrag von Dr. Sonja-Marie Micudaj im evangelischen Familienzentrum war nicht wirklich groß – diesen Ball nimmt die Hausärztin aus Ladbergen aber direkt auf. Es sei ein Beleg für fehlendes Interesse und einer generell mangelnden Aufklärung zur Wichtigkeit des Themas: der Klimawandel und damit einhergehende extreme Temperaturen. Warum sind diese so gefährlich? Was sind die Folgen extremer Hitze? Und: Wie können Kinder geschützt werden? Klar wurde: Für Micudaj ist es das bestimmende Thema.