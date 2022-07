Königswürde für Martin Barkmann

Nach einem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Mittwoch starteten die Schützen am Samstagmittag in ihr Schützenfestwochenende unter dem Programm Neustart Miteinander. Es wurde ein schönes Miteinander mit Ehrungen, Proklamation und vielem mehr. Am Ende stand das gemeinsame Aufräumen auf dem Plan.

Nach einem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Mittwoch starteten die Schützen am Samstagmittag in ihr Schützenfestwochenende unter dem Programm Neustart Miteinander. Die Vereinsmitglieder trafen sich zunächst mit dem Spielmannszug Eintracht Nord Greven auf dem Hof Barkmann, um dort die Fahne auszuholen und den Marsch zum Denkmal anzutreten. Dort eingetroffen, wurden sie vom Ladberger Posaunenchor sowie von Vikarin Gesine Schauerte empfangen, die anlässlich der Kranzniederlegung eine Andacht hielt. Im Anschluss marschierten die Schützen zum Festplatz, wo die langjährigen Mitglieder und Vereinsmeister (Ergebnisse im Info-Kasten) geehrt wurden. Im Anschluss begann das Königsschießen.

Am Schießstand herrschte reges Treiben, denn in diesem Jahr konnte man beim Schießen nicht nur den Königspokal, sondern zwei ganz neue Pokale gewinnen. Zum einen den Prosecco-Pokal für die Damen des Vereins, gestiftet von Carla Vietmeier, zum anderen den Bierpokal für die Herren, gestiftet von Herward Kemper.

Am Abend wurden die Pokale vergeben: Der Königspokal ging mit 48,9 Ringen an Dirk Kemper. Den Bierpokal sicherte sich mit 49,6 Ringen Maik Steinacker. Und den Prosecco-Pokal verdiente sich mit 46,2 Ringen an Christina Kuck. Höhepunkt des Schützenfestes war natürlich die Proklamation der neuen Majestät. Schützenkönig 2022 wurde Martin Barkmann. Als Königin wählte er Ehefrau Jule.

Für den Hofstaat wählte der König Dirk Stipermann und dessen Freundin Lorena Manecke sowie Sebastian Lehmkuhl und dessen Frau Manuela König-Lehmkuhl aus. Nach der Proklamation, mit anschließenden Ehrentänzen wurde mit DJ Martin bis tief in die Nacht gefeiert.

Am Sonntag war nach fleißigen Aufräumarbeiten am Nachmittag wieder Antreten am Festplatz angesagt, um die Königin auszuholen. Aus Anlass des 90-jährigen Bestehens des Schützenvereins Wester geschah das in Begleitung der Nachbarvereine Overbeck, Hölter, Schmedehausen und Settel. Begleitet wurde der Marsch darüber hinaus vom Reckenfelder Blasorchester.

Am Festplatz angekommen, standen für Schützen und Gäste Kaffee und Kuchen bereit. Für die kleinen Besucher gab es auch in diesem Jahr wieder eine Hüpfburg. Normalerweise hätte sich am späten Nachmittag das traditionelle Mannschaftstauziehen angeschlossen, das aber wegen zu geringer Anmeldezahlen ausfallen musste, wie es in einer Pressemitteilung des Schützenvereins Wester heißt. So war das Königspaar samt Hofstaat den Nachmittag über damit beschäftigt, die Glückwünsche zahlreicher Gruppen und Vereine entgegenzunehmen. Am Montag ließen die Westeraner Schützen das Fest bei einem gemütlichen Ausklang mit Eieressen noch einmal Revue passieren.