Konzert regt zum Nachdenken an

Das Konzert des Singer- und Songwriters Reidar Jensen in der Kulturkirche St. Christophorus in Ladbergen hat die Herzen bewegt. Der Künstler schenkte seinem Publikum ein besonderes Musikerlebnis.

Einen so gelungenen musikalischen Start in das Neue wie mit dem Konzert des aus Norwegen stammenden Singer- und Songwriters Reidar Jensen in der Kulturkirche St. Christophorus kann man sich nur wünschen, schenkte der sympathische Künstler den weit über 80 Besuchern ein sicherlich tief bewegendes Musikerlebnis.