Kreis wehrt sich gegen Antrag

Verhandlung am Verwaltungsgericht Münster/ Eigentümer lehnt Jagd aus ethischen Gründen ab

Ladbergen

Ein Jagdrechtsstreit wird am Freitagvormittag vor dem Verwaltungsgericht Münster verhandelt. Kläger ist der Eigentümer von Grundflächen mit einer Gesamtgröße von etwa 16 Hektar in der Gemarkung Ladbergen, die in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk liegen. Im Jahr 2017 beantragte er beim Kreis Steinfurt, seine Flächen aus ethischen Gründen jagdrechtlich zu befrieden,. Der Kreis lehnt das ab.

Von Dietlind Ellerichund