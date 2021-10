Krippen wie an einer Perlenschnur

Bettina Korte und Mechthild Teigeler haben einen Wunsch: Dass sich viele im Ort von ihrer Idee, den ersten Ladberger Krippenweg zu realisieren, anstecken lassen. Die Initiatoren suchen Krippen, die in der Advents- und Weihnachtszeit die Schaufenster von Geschäften und Institutionen im Ort erleuchten und einen gemütlichen und atmosphärischen Rundgang durch den Ort ermöglichen. Außerdem sind Kindergärten, Schule und Vereine aufgerufen, in den kommenden Wochen neue Objekte, die die Geburt Jesu in den Mittelpunkt stellen, herzustellen.

Eigentlich, sagen Mechthild Teigeler und Bettina Korte, hätten sie das Projekt gerne schon im vergangenen Jahr umgesetzt. Denn die Idee, zwischen dem ersten Advent und Dreikönigstag einen Krippenweg in Ladbergen zu initiieren, war den beiden Frauen bereits da gekommen. Als Abwechslung während der tristen Corona-Monate und als Antwort darauf, dass beispielsweise der Seniorentreff nicht öffnen konnte und die dort alljährlich ausgestellte Krippe im Schaufenster positioniert wurde – um wenigstens einen kleinen Lichtblick zu schaffen.

„Die Idee war da, aber die Zeit zu knapp“, bringen es die Chefin des Seniorentreffs und die Touristik-Fachfrau rückblickend auf den Punkt – und haben ihr Projekt deshalb nun frühzeitig in Angriff genommen. Ihnen schwebt vor, die Krippen auf einer festgelegten Route durch den Ort an verschiedenen Stellen – vor allem in den Schaufenstern von Geschäftsleuten und Institutionen – zu platzieren und so einen abwechslungsreichen Rundgang zu schaffen. Die einzelnen Standorte sollen in einem Flyer, der den Weg weist, zusammengefasst werden.

Für den Anfang wünschen sich die beiden Initiatorinnen „mindestens 20 Krippen“, die in ihrer Art und Weise ganz unterschiedlich daherkommen dürfen. Ob groß oder klein, selbst hergestellt oder gekauft, aus aller Herren Länder und verschiedenen Materialien. Kurzum: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Geschäftsleute, mit denen Mechthild Teigeler und Bettina Korte im Vorfeld über den ersten Ladberger Krippenweg gesprochen hatten, „haben alle sehr positiv darauf reagiert“, sagen sie. Nun braucht es aber noch die Unterstützung der Ladberger, die während der Advents- und Weihnachtszeit ihre Krippe(n) für die Aktion zur Verfügung stellen mögen. „Und es braucht die Kreativität von Kindergärten, Schule und Vereinen“, fügen die beiden hinzu. So hoffen sie, dass der ein oder andere den Krippenweg als Projekt begreift, bei dem man sich selbst mit einer eigenen Arbeit einbringen kann.

Und gerne würden Mechthild Teigeler und Bettina Korte die Exponate auch nicht nur hinter beleuchteten Schaufensterscheiben zeigen, sondern das ein oder andere dann wetterfeste Objekt auch im Außenbereich des Ortskern präsentieren.

Bürgermeister Torsten Buller jedenfalls ist voll des Lobes über die Idee des Krippenweges und freut sich auf eine Vielzahl an Objekten, die die Advents- und Weihnachtszeit im Ort zu etwas Besonderem machen.

Wer sich am ersten Krippenweg der Gemeinde beteiligen möchte, sollte sich bis Ende Oktober bei Bettina Korte in der Tourist-Information, 0 54 85/36 35, oder bei Mechthild Teigeler im Seniorentreff, 0 54 85/ 83 26 42, melden.