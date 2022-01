Krippenweg lockt Hunderte an

Ein voller Erfolg: 732 Besucher haben am Gewinnspiel zum ersten Ladberger Krippenwege teilgenommen. Ob es deshalb im Dezember schon wieder zu einer Neuauflage kommt, steht aber noch nicht fest. Gerne werden Rückmeldungen dazu aus der Bevölkerung entgegengenommen.

Positives Fazit nach Premiere: 732 Teilnehmer am Gewinnspiel

37 Krippen hatten Bettina Korte (rechts) und Mechthild Teigeler zusammengetragen, um im Ortskern einen interessanten Krippenweg zu initiieren. Der wurde in der Advents- und Weihnachtszeit rege besucht. Allein 732 Lösungsvorschläge für das Gewinnspiel gingen ein.

Ihr Ziel waren 100, vielleicht 200 Einsendungen, die belegen, dass der erste Ladberger Krippenweg in der Advents- und Weihnachtszeit fleißig besucht und beim Gewinnspiel intensiv mitgerätselt wurde. Dass Bettina Korte letzten Endes sage und schreibe 732 Lösungsvorschläge aus dem Briefkasten der Tourist-Information fischte, damit hatte sie – wie sie selbst sagt – „partout nicht gerechnet“. Aus ihrer und der Sicht von Seniorentreff-Chefin Mechthild Teigeler „ein absolut tolles Ergebnis.“

Immerhin hatten die beiden Frauen den Ladberger Krippenweg initiiert und für die Premiere gleich 37 in Größe, Material und Inszenierung völlig unterschiedliche Darstellungen der Geburt Jesu in den Schaufenstern von Institutionen und Geschäften im Ortskern platzieren können. Entsprechend dankbar sind die Verantwortlichen allen, die ihre Krippe beziehungsweise Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt und sogar selbst noch kurzfristig Krippen gebaut haben. „Nur durch deren freundliche Mithilfe konnte der Krippenweg Realität werden“, so Bettina Korte. Und ein derartiger Erfolg.

Was die Tourismus-Fachfrau freut: Viele Besucher hätten ihr widergespiegelt, dass es mit all den schönen Krippen gelungen sei, „wenigstens etwas Weihnachtsfreude zu bereiten“. Es habe sich wahrlich gelohnt, sich auf den Weg zu machen, um die unterschiedlichsten Krippen zu bewundern und sich ganz nebenbei von der Vielfalt der Angebote der örtlichen Einzelhändler zu überzeugen, so der Tenor.

Teilnehmer kamen auch aus ferneren Städten

Doch wer begab sich auf den Weg? Aus welchen Orten kamen die Besucher? Kann man etwas bezüglich der Altersstruktur sagen? Dank des angeschlossenen Gewinnspiels kann Bettina Korte auf diese Fragen sehr konkrete Antworten geben. Demnach kamen fast 70 Prozent der Gewinnspiel-Teilnehmer aus Ladbergen. Der prozentuale Anteil der umliegenden Gemeinden und Städte lag bei knapp 26 Prozent. Die verbleibenden gut vier Prozent entfielen auf Städte wie Bonn, Hamburg, Braunschweig, Erftstadt und Friedrichshafen, berichtet die Verwaltungsmitarbeiterin.

Gerade in den Weihnachtsferien seien viele unterwegs gewesen, um die Krippen zu entdecken und zu bestaunen, hat sie selbst durch ihr Fenster der Tourist-Info beobachtet. Die Altersspanne reichte bis zu 89 Jahren. Interessant: Allein rund ein Drittel der Teilnehmer waren Kinder bis 14 Jahren. Allerdings sei die Suche nach Krippen und Sternen von allen Altersstufen recht gut angenommen worden und habe sich sehr großer Beliebtheit erfreut, so die Initiatorinnen. Das belegt Bettina Korte anhand von Kommentaren, die auf den Gewinnspiel-Einsendungen teilweise vermerkt wurden: Dort standen Sätze wie „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.“ „Super tolle Idee.“ „Wir haben es genossen.“ „Eine sehr schöne Idee in den schweren Corona-Wochen“ und vieles mehr.

Ein Ansporn, dem ersten Krippenweg schon in diesem Advent einen zweiten folgen zu lassen? Festlegen lassen wollen sich die Initiatorinnen darauf noch nicht. Sie versprechen, „dass es auf jeden Fall eine Wiederholung“ geben soll, überlegen aber gleichwohl, ob es nicht auch genau so gut sein könnte, den Krippenweg alle zwei Jahre durchzuführen – bevor sich das Ganze schnell abnutzt. Sie freuen sich diesbezüglich auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung ( 0 54 85/36 35, E-Mail: touristik@ladbergen.net). Eine Entscheidung über den künftigen Turnus soll laut Bettina Korte im Frühjahr getroffen werden.