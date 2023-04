Elternflohmarkt in Ladbergen am 2. Mai

Ladbergen

Viele Sonnenstunden, blauer Himmel und warme Temperaturen locken in diesen Wochen Familien mit Kindern nach draußen. Was sind die Ausflugtipps in der Umgebung? Wo kommen Kinder so richtig auf ihre Kosten? Und welche Aktivitäten sind bezahlbar? Wir haben bei den Tagesmüttern de...

Von Luca Pals