Lückenschluss in Ladbergen?

Ist wie 2003 in Ladbergen alles dicht? Für den innerörtlichen Streckenabschnitt in Ladbergen hatten sich am Donnerstagnachmittag 349 Personen angemeldet. Benötigt werden laut Organisatoren 440.

Zahlreiche Vereine und Verbände, Parteien, die Kirchengemeinden und gar die Gemeinde haben ihre Mitglieder bereits öffentlich dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen – so auch die Grundschule, deren Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper sagt: „Die gesamte Schulgemeinschaft unterstützt den Aufruf, sich an dieser Friedenskette als sichtbares Zeichen für Frieden und Verständigung zu beteiligen.“ Und dann schiebt sie hinterher, was der Pädagogin besonders am Herzen liegt. „Gerade für Kinder ist es wichtig, positive Bilder des Friedens zu gestalten, um den täglichen Informationen rund um Krieg und Waffengewalt andere hoffnungsvolle Bilder und Zeichen entgegenzusetzen.“