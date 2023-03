„Zwischen Torte und Tagesschau“

Die Tage werden wieder länger und die dunklen Nächte kürzer. Diese Stimmung möchte unter der Leitung von Angelika Möller der Posaunenchor Ladbergen gemeinsam mit dem Kinderchor Lollipops zum Anlass nehmen, ein Konzert in der evangelischen Kirche zu veranstalten, in dem es um den Abend und die Nacht geht, um Mond und Sterne.

Bei der Umsetzung wolle man sich auf das Wesentliche konzentrieren: nicht überfrachtet mit lautstarker Technik oder Lightshow, sondern mit sehr viel Gefühl und tiefer Leidenschaft musizierten Melodien, lyrischen Kurztexten und Gesang.

„Jetzt kommt die Gelegenheit, Bekanntes in Gemeinschaft zu singen und sich an fast vergessene Melodien zu erinnern“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Stücke wie die „Abendglocken aus Granada“ oder den „Abendsegen“ aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck werden präsentiert. Bekannte Melodien sollen erklingen, die in ihrer Schlichtheit immer schon die Menschen berührt haben.

Lampenfieber bei den Musikern

Auch der Kinderchor Lollipops, der aus 25 Jungen und Mädchen im Alter von drei bis elf Jahren besteht, hat sich unter Anleitung von Angelika Möller mit Liedern über Mond, Sterne und das Sandmännchen vorbereitet. Die Aufregung sei schon jetzt sehr groß und alle freuten sich auf das Konzert, bei dem es auch zahlreiche bekannte Lieder geben werde, die gemeinsam mit den Besuchern gesungen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Dem Alter der Sängerinnen und Sänger des Kinderchores Lollipops ist es geschuldet, dass das stimmungsvolle Konzert am Sonntag (19. März) bereits um 16.30 Uhr beginnt.