Lange Öffnung auch am Wochenende

Ab dem heutigen Freitag werden Nefya und Sami Sahin kostenlose Antigen-Schnelltests in ihrem Zentrum auf dem Kirchplatz durchführen. Es ist das erste Testzentrum, das das Ehepaar aus Altenberge einrichtet. Das Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt habe für Ladbergen den Bedarf einer weiteren Teststelle gesehen, begründet die medizinische Fachangestellte ihre Entscheidung für die Neueröffnung.

Ursprünglich hätten sie sich eine Drive-in-Anlage gewünscht, doch dafür wäre auf dem Platz, auf dem Freitagnachmittag zudem die Stände für den Wochenmarkt aufgebaut werden, zu wenig Platz gewesen. Auf den hinteren Stellplätzen hat das Paar deshalb am Mittwoch zwei Container aufstellen lassen. Rechts erfolgen Anmeldung und Entnahme des Abstrichs, links gibt es das Ergebnis, sofern dieses nicht sowieso, wie in den meisten Fällen üblich, per E-Mail zugestellt wird.

Nefya Sahin ist überzeugt, dass das neue Testzentrum mit seinen Öffnungszeiten punkten kann. Abstriche werden montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr genommen, kündigt sie an. Besonders für junge Leute sei das Angebot, sich beispielsweise vor dem Treffen mit Freunden am Samstagabend kurzfristig testen zu lassen, interessant, ist sie überzeugt. Und am Freitagnachmittag könnten sich die Wochenmarkt-Kunden gleich nebenan testen lassen.

Auch eine unkomplizierte Terminbuchung verspricht Sahin. Diese erfolge per E-Mail oder über einen QR-Code, es sei aber auch möglich, spontan vorbei zu kommen.

Mit Blick auf das aktuell nasskalte Wetter weist Sahin zudem darauf hin, dass die Container beheizt sind, also niemand frieren muss.

Helmut Voß, der bis vor einem guten Jahr als Notar in Ladbergen tätig war, gefällt die Einrichtung des zweiten Testzentrums mitten im Ort. Und ein Passant, der am Donnerstagmorgen vor Ort war, um sich testen zu lassen, musste unverrichteter Dinge wieder gehen, als er erfuhr, dass der Betrieb erst heute Morgen um 7 Uhr startet.

Seit März des vergangenen Jahres gibt es bereits die Teststelle der Rott-Apotheke. Es war die erste und lange Zeit auch die einzige in Ladbergen. Apotheker Florian Tomas begrüßt die Einrichtung des zweiten Zentrums. „Das ist super für Ladbergen“, sagt er mit Blick auf die Öffnungszeiten besonders am Wochenende. Das Zentrum am Rott habe seine Zeiten zwar schon erweitert und nehme inzwischen montags, donnerstags und samstags bis zum Mittag sowie dienstags, mittwochs und freitags bis zum Abend Abstriche. Die Teststelle außerhalb der Apotheken-Öffnungszeiten am Samstagnachmittag sowie am Sonntag zu öffnen, wären allerdings schwierig zu gestalten, räumt Tomas ein.

Besonders im Dezember und im Januar sei die Teststelle auf Hochtouren gelaufen, habe eine Auslastung von rund 90 Prozent gehabt. Einen Rückgang auf etwa 60 bis 70 Prozent beobachtet der Apotheker, seit Booster-Geimpfte keinen Test mehr benötigen. Nichtsdestotrotz geht Florian Tomas davon aus, dass die erweiterten Öffnungszeiten zunächst einmal bestehen bleiben.

Anders als das neue Zentrum am Kirchplatz bietet die Teststelle an der Rott-Apotheke auch die Durchführung von PCR-Tests an, „sowohl als private Eigenleistung als auch aufgrund der Testverordnung“, erläutert der Verantwortliche.