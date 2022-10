Egal ob Fußball, Handball, Basketball oder sogar Volleyball und Tennis: Der Multifunktionscourt innerhalb der Spielarena 12+ im Friedenspark ist fertiggestellt und kann ab sofort bespielt werden. Eine Zutrittsregelung gibt es nicht – zumindest solange, wie sich alle Nutzer an die Spielregeln halten und den Platz heile und sauber verlassen.

Drei Männer, ein Fußball und ein nagelneuer Multifunktionscourt: Verwundert es da wirklich, dass Karsten Zastrau, Tim Lutterbei und Torsten Buller der Versuchung, vor dem offiziellen Foto noch eben ein wenig zu kicken, nicht widerstehen können? Wohl kaum. Für die drei ist der Pressetermin am Freitagmorgen ein Grund zur Freude: Denn ab sofort heißt es auf dem 30 mal 15 Meter großen Platz inmitten des Friedensparks: Lasset die Spiele beginnen.

Egal ob als Klein- oder Großgruppe, ob über das gesamte Spielfeld oder quer auf die Kleintore: Der Multifunktionscourt bietet mit Toren, Körben und Netzen – die aktuell bei der Tennisabteilung des TSV Ladbergen eingelagert sind – jede Menge Möglichkeiten. So sind Jung und Alt eingeladen, dort ab sofort Fußball, Handball, Basketball, Volleyball und sogar Tennis zu spielen – und den Court zu einem „generationenübergreifenden Treffpunkt an zentralem Ort innerhalb der Gemeinde zu machen“, wie Initiator Karsten Zastrau einst für seine Idee warb.

Die Unterstützung seitens der Politik, Verwaltung und Vereine war von Anfang groß. Die Bezirksregierung beteiligte sich mit einer 65-prozentigen Förderung an dem Projekt, so dass der robuste Multifunktionscourt, der laut Zastrau ein Platz der Kategorie „Mercedes Vollausstattung“ ist, zügig Realität werden konnte. „Eine super Sache“, wie die drei Männer finden.

Bis Einbruch der Dunkelheit darf auf dem Multifunktionscourt, dessen Fangnetze eine Höhe von fünf Metern haben, fortan gekickt und gespielt werden. Eine Zutrittsregelung ist nicht vorgesehen. Zumindest solange, wie sich alle Sportler an die Spielregeln halten. Und dazu gehört auch: „Hinterlasst die Anlage heile und sauber. Dann haben wir alle lange Freude daran“, appelliert der Bürgermeister an die Vernunft der Nutzer.

Bespielbar ist der Court ab sofort, eingeweiht werden soll er voraussichtlich im Mai kommenden Jahres mit einer großen Feier. Zu der werden dann übrigens auch zwei ehemalige Profisportler erwartet, die sich der Initiative Gofus angeschlossen haben. Die unterstützt das Projekt nämlich ebenfalls mit einer Summe von 10 000 Euro und hat zugesagt, zur Einweihung zwei namhafte Vertreter ins Heidedorf zu schicken. Karsten Zastrau und Co. freuen sich schon darauf, wenn die Anlage dann auch offiziell eingeweiht wird. Das Wichtigste ist ihm wie Bauamtsleiter Tim Lutterbei und Bürgermeister Torsten Buller aber: „Dass die Anlage von nun an mit Leben gefüllt wird und sich zu einem zeitgemäßen wie zeitlosen Breitensportangebot für alle Altersklassen entwickelt.“ Die Türen, die in den Toren eingelassen sind, stehen jedenfalls offen.