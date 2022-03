„Lasst uns in Frieden leben“

Die gebastelten Friedenstauben in den Fenstern der Grundschule (eingeklinktes Bild) haben bei den vier neuen Mitschülern aus der Ukraine große Freude ausgelöst. Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper geht angesichts der großen Flüchtlingswelle davon aus, dass in den kommenden Monaten noch deutlich mehr ukrainische Kinder die Ladberger Grundschule besuchen werden.

Kinder haben feine „Antennen“. Viele spüren, dass zurzeit etwas Schreckliches in Europa geschieht. Die Kriegsbilder in den Nachrichten, die Gespräche der Erwachsenen – all das geht an den Kindern keineswegs spurlos vorbei. Aber wie spricht man mit ihnen über den Krieg in der Ukraine, ohne sie zu überfordern und zu verängstigen?