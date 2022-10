Lecker und frisch auf den Tisch

Alte Traditionen bewahren und an frühere Zeiten erinnern: Das macht der örtliche Heimatverein in vielfältiger Weise. So lädt er einmal im Jahr zur sogenannten „Backestour“ ein. Am Montag waren es rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich per Rad oder Auto auf den Weg zum Hof König am Schulenburger Weg machten.

Die Geselligkeit – aber in erster Linie natürlich das im Backhaus („Backes“) frisch gebackene Brot – lockten. Und etliche Besucher kamen eigens, um das Gebäude und seine Funktionsweise zu begutachten.

Die diesjährige Backestour organisierten die Heimatfreunde unter dem Stichwort „Jubiläumstour“, da das Backes vor 400 Jahren gebaut worden war. Es ist damit nicht nur das älteste Gebäude des Heidedorfs, sondern auch das älteste, funktionstüchtige Backhaus im gesamten Kreis. Und genau wie im 17. Jahrhundert kam der gemauerte Ofen auch nun wieder zum Einsatz.

Einige Heimatfreunde hatten schon zwei Tage zuvor gute Arbeit geleistet. So kümmerten sich Manfred Maneke und Diethelm Jasper-Hildebrand um das Feuer. „Bei 350 Grad haben wir die Glut herausgeholt und die Brote hineingegeben“, erläuterte Jasper-Hildebrand. Dann wurde die Feuerstelle verschlossen, damit die Laibe eine Stunde lang bei hoher Temperatur backen konnten. Die Brotteige hatte – aufgrund der großen Menge – eine Bäckerei zubereiten.

Und das waren stolze dreißig Stück. Die zünftigen Bauernstuten kamen, aufgeschnitten, süß beschmiert und pikant belegt, auf die Tische.

Viel Wissenswertes wurde vor dem „Königs Backes“ ausgetauscht. „Jeder große Hof hatte damals solch ein Backhaus“, berichtete Heinz Lagemann. Die kleineren Bauern brachten ihren Teig und durften ebenso ihre Brote darin backen, wusste er von den alten Zeiten zu berichten.

Während am Wochenende Mischbrote mit hohem Weizenanteil gebacken wurden, konnten die Bauern damals meist nur Buchweizen verarbeiten, vermischt mit Hafer und Roggen. „Weizen gab es damals noch nicht“, sagte Lagemann.

An das Brotbacken anno dazumal erinnerte sich Ilse König gut. Da man die Funktion eines Thermometers damals noch nicht kannte, habe man sich behelfen müssen, um die Temperatur zu bestimmen. „Wenn wir unseren Arm in die heiße Kammer hielten und es nicht schafften, das Vaterunser zu beten, war der Ofen zu heiß“, erzählte sie am Montag. „Dann musste man erst abwarten, bis er abgekühlt war, und es dann noch einmal versuchen“, führte sie aus.

Gebaut wurde der Backes 1622 übrigens von Hermann und Anna Konninck, wie der Name König damals lautete.

Dass das Backhaus auch heute noch so genutzt werden kann wie früher, ist der Restauration vor gut 40 Jahren zu verdanken, die mit viel Eigenarbeit verbunden war und vom Amt für Denkmalpflege unterstützt wurde Familie König sorgt dafür, dass der Backes noch lange erhalten bleiben wird.

„Der Backes ist ein Stück Heimat“, erklärte Heinz Lagemann. „Es ist altes Kulturgut und wir sind froh und glücklich, dass wir so etwas Besonderes in Ladbergen haben“, fügte er mit Stolz hinzu.